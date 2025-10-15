El Tribunal Supremo aplaza la audiencia sobre la declaración de culpabilidad de la esposa de Sonam Wangchuk hasta el 29 de octubre







La Corte Suprema aplazó el miércoles hasta el 29 de octubre la audiencia sobre un alegato presentado por Lo sientoLa esposa de Gitanjali J. Angmo, impugnando la detención del activista climático tras señalar que quiere modificar su petición.

Un tribunal de jueces Aravind Kumar y NV Anjaria señaló que una declaración jurada presentada por el carcelero de la cárcel de Jodhpur indica que el hermano mayor y el abogado de Wangchuk se reunieron con el detenido.

El principal defensor Kapil Sibal, que representa a Angmo, dijo que presentarán una solicitud para modificar la petición y cuestionar los motivos de la detención.

Durante la audiencia, Sibal solicitó que se permitiera a Wangchuk intercambiar algunas notas con su esposa.

El tribunal superior tomó nota de la presentación del procurador general Tushar Mehta de que no tiene ningún problema con que el detenido comparta notas con su esposa.

El 6 de octubre, el tribunal superior emitió avisos al Centro y al Territorio de la Unión de Ladakh. Sin embargo, se negó a dictar orden alguna sobre su petición de proporcionarle los motivos de detención y publicó el asunto para la audiencia el 14 de octubre.

Wangchuk fue detenido en virtud de la estricta Ley de Seguridad Nacional (NSA) el 26 de septiembre, dos días después de que violentas protestas que exigían la estadidad y el estatus del Sexto Anexo para Ladakh dejaran cuatro muertos y 90 heridos en el territorio de la Unión.

El gobierno lo había acusado de incitar a la violencia.

La NSA faculta al Centro y a los estados para detener a personas para impedir que actúen de manera «perjudicial para la defensa de la India». El período máximo de detención es de 12 meses, aunque puede revocarse antes.

Wangchuk está alojado en Jodhpur cárcel en Rajastán.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente