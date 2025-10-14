El Tribunal Superior de Kerala desestima la PIL contra la venta del libro de Arundhati Roy







El Tribunal Superior de Kerala desestimó el lunes una solicitud de PIL que solicitaba una suspensión de la venta del libro recién publicado de la autora Arundhati Roy por su fotografía de portada que la muestra fumando. Un tribunal de división desestimó el Litigio de Interés Público (PIL) presentado por Rajsimhan, nativo de Kochi.

El peticionario afirmó que la imagen de portada del libro “La Madre María viene a mí” violaba las normas legales ya que mostraba al autor fumando sin la etiqueta de advertencia sanitaria obligatoria.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente