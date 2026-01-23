El Tribunal Superior de Karnataka despeja el camino para los taxis en bicicleta y permite la regulación por parte del estado







En un avance significativo, el Tribunal Superior de Karnataka (HC) El viernes levantó la prohibición de los servicios de taxis en bicicleta en el estado, allanando el camino para que los operadores reanuden los servicios. Sin embargo, el tribunal permitió que el gobierno estatal impusiera condiciones conforme a la ley.

Un tribunal de división compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, Vibhu Bakhru, y el juez CM Joshi, permitió un lote de apelaciones presentadas por los agregadores de taxis ANI Technologies (Ola), Uber, Rapido y otros, impugnando una orden anterior de un solo juez que había ordenado que se detuvieran los servicios de taxis en bicicleta hasta que el estado formulara reglas específicas bajo la Ley de Vehículos Motorizados.

Dejando de lado la orden del juez único de abril de 2025, el tribunal sostuvo que las motocicletas utilizadas para servicios de taxis en bicicleta entran dentro de la definición de “vehículos de transporte” según la Ley de vehículos de motor, 1988.

En consecuencia, dictaminó que el gobierno estatal no puede rechazar o negar permisos basándose únicamente en que las motocicletas no son vehículos de transporte, informó la agencia de noticias IANS.

El tribunal observó que los operadores de mototaxis tienen derecho a solicitar permisos de transporte por contrato para operar motocicletas como mototaxis. Si bien el gobierno estatal es libre de examinar todos los aspectos relevantes al considerar dichas solicitudes, los permisos no pueden denegarse simplemente porque el vehículo en cuestión sea una motocicleta.

«Los propietarios de taxis tienen la libertad de presentar solicitudes para el registro del vehículo como vehículo de transporte. Instruimos al gobierno estatal a considerar dichas solicitudes para el registro del propietario del vehículo como vehículo de transporte y conceder permiso para operar como vehículos contratados», dijo el tribunal.

El tribunal afirmó además que las autoridades regionales de transporte pueden imponer las condiciones que consideren necesarias de conformidad con la ley, teniendo en cuenta el artículo 74 (2) de la Ley de vehículos motorizados, informó IANS. También aclaró que los agregadores son libres de presentar nuevas solicitudes, las cuales deben ser consideradas de conformidad con la ley y las observaciones del tribunal.

Anteriormente, el tribunal había cuestionado la decisión del gobierno estatal de imponer una prohibición total a los taxis en bicicleta en lugar de regular el sector. Observó que todo comercio está permitido a menos que esté regulado y que los servicios de bicitaxi no pueden mantenerse fuera del ámbito del comercio.

El tribunal recordó al Estado su obligación de formular una política, señalando que la revisión judicial se limitaría a examinar si dicha política es arbitraria, informó IANS.

Un tribunal unipersonal del juez B Shyam Prasad ordenó, el 2 de abril de 2025, que se detuvieran los servicios de taxis en bicicleta en un plazo de seis semanas, tras lo cual el gobierno estatal prohibió el servicio el 16 de junio de 2025.

Rapido acoge con satisfacción el veredicto del Karnataka HC

Rapido acogió con satisfacción la decisión del Tribunal Superior de Karnataka que permite los servicios de taxis en bicicleta y dijo que el veredicto marca un importante paso adelante para la movilidad urbana en el estado y valida los taxis en bicicleta como un modo de transporte legítimo.

La compañía dijo que el fallo beneficiaría a los viajeros al ofrecer una opción de viaje segura, asequible y eficiente, al mismo tiempo que crearía oportunidades de sustento para miles de jóvenes en todo el mundo. karnataka. Añadió que la decisión traería dignidad y estabilidad a sus capitanes y contribuiría a una visión más amplia de una movilidad inclusiva y más inteligente.

Rapido dijo que sigue comprometido a cumplir con todas las regulaciones aplicables y trabajar en estrecha colaboración con el gobierno de Karnataka según sus pautas para fortalecer el ecosistema de movilidad.

«Reconocer a los bicitaxis como un medio de transporte legítimo no es sólo una victoria legal para nosotros, sino un hito para la movilidad urbana en Karnataka», afirmó. Rápido dijo el portavoz.

«A medida que avanzamos, seguimos comprometidos a cumplir con todas las regulaciones aplicables y trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno de Karnataka», añadió el portavoz.

(Con entradas IANS)





Fuente