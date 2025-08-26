El Tribunal Superior de Islamabad detiene la deportación de 18 nacionales afganos







El Tribunal Superior de Islamabad (IHC) ha otorgado un alivio temporal a 18 nacionales afganos que enfrentan la deportación después de que expiraron las tarjetas de registro de registro (POR), según un informe de Khaama Press.

El Presidente del Tribunal Supremo Sarfraz Dogar emitió la Directiva en respuesta a las peticiones presentadas por los individuos, quienes, según Khaama Press, están vinculados a la familia del difunto Fazlur Rahman. Rahman había buscado la ciudadanía paquistaní en 2008 después de completar los requisitos legales. El fallo evita su deportación hasta nuevas órdenes, mientras que se han emitido avisos al Ministerio del Interior, el Departamento de Inmigración y la Agencia Federal de Investigación.

El pedido llega en un momento en que Pakistán Se avanza con su «Plan de repatriación de extranjeros ilegales», bajo el cual los refugiados afganos que sostienen tarjetas POR que expiraron el 30 de junio se ordenó que se fueran voluntariamente entre el 4 y el 31 de agosto. Las deportaciones comenzarán a partir del 1 de septiembre, lo que aumenta los temores entre los refugiados y los grupos de derechos.

Los cuerpos de los derechos humanos y el ACNUR han expresado la preocupación de que los retornos forzados puedan violar el principio de no volver a reiniciar. Los defensores de los derechos advierten que tales medidas afectarán profundamente afgano Familias que han vivido en Pakistán durante décadas y construyeron fuertes lazos comunitarios. Si bien la decisión del IHC proporciona un respiro a un grupo pequeño, subraya la incertidumbre más amplia que enfrentan más de un millón de titulares de tarjetas que siguen siendo vulnerables a la expulsión.

Paralelamente a los procedimientos judiciales, las autoridades han intensificado la aplicación. La policía en Peshawar, particularmente en Khyber Pakhtunkhwa, ha llevado a cabo operaciones coordinadas para identificar migrantes afganos indocumentados. Según Khaama Press, un número significativo de migrantes ha sido detenido en los últimos días, y los funcionarios también afirman haber incautado armas y narcóticos. Las operaciones, realizadas en áreas como Kacha Garhi, Nasir Bagh y Regi, son parte de una represión más amplia contra los afganos sin documentos válidos.

Los informes indican además que la campaña de Pakistán se ha acelerado en los últimos meses, con arrestos y deportaciones que a menudo involucran búsquedas de casa a casa. La suspensión de renovaciones de visa Para los ciudadanos afganos durante más de un mes, ha agravado el problema, dejando a muchos residentes previamente legales indocumentados y en riesgo de remoción.

Además de estas medidas, el gobierno federal anunció el 13 de agosto la formación de un comité especial que comprende a la policía y a los funcionarios de inteligencia para rastrear y repatriarse de los afganos que tienen tarjetas POR. Este comité ha tenido la tarea de recopilar y compartir datos entre las agencias para facilitar las acciones de cumplimiento.

Mientras tanto, el ACNUR ha expresado su preocupación de que las políticas estrictas de Pakistán hayan dejado a miles de personas sin hogar afganas, y muchas alegaciones, coerción y maltrato por las agencias de aplicación de la ley. Los defensores de los derechos advierten que la continuación de tales acciones corre el riesgo de profundizar una crisis humanitaria ya severa, obligando a las familias vulnerables afganas a un mayor desplazamiento, pérdida de medios de vida e inseguridad.

