El Tribunal Superior de Delhi recibe amenaza de bomba por correo electrónico; Los jueces se levantan de Dais







El Tribunal Superior de Delhi El viernes recibió una amenaza de bomba por correo electrónico que condujo al pánico en las instalaciones, lo que llevó a los jueces a levantarse del estrado. Los tribunales fueron desocupados, informó la agencia de noticias PTI.

Según las fuentes, el correo electrónico fue recibido por el Registrador General a las 8.39 a.m., y algunos de los jueces fueron informados al respecto, informó PTI.

Mientras que algunos de los jueces comenzaron a aumentar alrededor de las 11.35 a.m., otros seguían sosteniendo sus respectivos tribunales hasta las 12 del mediodía.

Las fuentes le dijeron a PTI que la seguridad ha sido reforzado y que todos están presentes en el locales de la corte se le ha pedido que desocupe.

El aeropuerto de Mumbai y el Hospital Nair reciben amenazas de bomba por correo electrónico; investigación de lanzamiento de la policía

Panic se apoderó de dos ubicaciones clave en la ciudad después de que el aeropuerto de Mumbai y el Hospital Nair recibieron amenazas de bombas por correo electrónico en la noche del 6 de septiembre. Según los informes, el correo electrónico dirigido al Hospital Nair se recibió en la identificación oficial del decano alrededor de las 11 pm, lo que provocó temor entre el personal del hospital y los pacientes.

Los equipos de policía se desplegaron de inmediato en ambos sitios. Sin embargo, no se encontraron objetos sospechosos durante las operaciones de búsqueda. Desde entonces, los funcionarios han lanzado una investigación para rastrear el origen del correo electrónico amenazante.

Este incidente se acerca después de un caso similar, donde Ashwini Kumar, un astrólogo, fue arrestado por amenazar con explotar Mumbai. Kumar afirmó ser miembro de un grupo yihadi con sede en Pakistán y alegó que 14 terroristas habían ingresado a la ciudad. Durante la sonda, la policía recuperó siete teléfonos móviles, tres tarjetas SIM, seis titulares de tarjetas de memoria, una ranura SIM externa, dos tarjetas digitales y otros elementos electrónicos de él.

En las últimas semanas, India ha visto un brote en los engaños de amenaza de bombas. A principios de esta semana, el Tribunal Civil de Patna recibió un correo electrónico de amenaza de bomba, lo que provocó el despliegue inmediato de un escuadrón de eliminación de bombas y una unidad de perros. Del mismo modo, el 22 de agosto, el Templo Iskcon de Mumbai en Girgaon también recibió una amenaza de bomba por correo electrónico, que luego se confirmó que era un engaño.

El mismo día, varias escuelas en Delhi, incluidas la Escuela Maxfort (Dwarka), la Escuela Crescent (Pitampura) y la Escuela Kant Darshan (Najafgarh), recibieron amenazas de bombas a través de correos electrónicos. Una búsqueda detallada de Delhi Fire Services luego confirmó que todos eran engaños.

Oficiales de policía han instado a los ciudadanos a mantener la calma mientras aseguran que todas esas amenazas se están investigando a fondo.

(Con entradas de PTI)





Fuente