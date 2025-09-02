El Tribunal Superior de Delhi niega la fianza a Umar Khalid, Sharmael Imam







El Tribunal Superior de Delhi El martes, negó la libertad bajo fianza a los activistas Umar Khalid, Sharjeel Imam, entre otros en un caso de UAPA vinculado a la supuesta conspiración detrás de los disturbios de febrero de 2020.

Un banco de jueces Navin Chawla y Shalinder Kaur decidieron la fianza de Sharjeel Imam, Umar KhalidMohd Saleem Khan, Shifa Ur Rhman, Athar Khan, Mieran Haider, Abdul Khalid Saifi y Gulfisha Fatima.

El tribunal reservó su orden el 9 de julio sobre las súplicas presentadas en 2022, 2023 y 2024.

La fiscalía se había opuesto a las plantillas diciendo que no era un caso de disturbios espontáneos, sino un caso en el que los disturbios se «planearon con mucha anticipación» con un «motivo siniestro» y una «conspiración bien pensada».

Khalid, Imam y otros fueron contratados en la Ley de actividades ilegales (prevención) (UAPA) y disposiciones de IPC Por supuestamente ser los «autores intelectuales» de los disturbios de febrero de 2020, que dejaron a 53 personas muertas y más de 700 heridas. La violencia estalló durante las protestas contra la CAA y NRC.

