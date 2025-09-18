El Tribunal Superior de Bombay desestima a PIL contra la agitación de la cuota de Maratha







En medio del revuelo entre el gobierno y el Maratha Morcha Activistas, el Tribunal Superior de Bombay desestimó el jueves un litigio de interés público (PIL) presentado por un defensor contra la decisión del gobierno de Maharashtra. El PIL fue presentado por un defensor contra el gobierno por emitir certificados de casta de Kunbi a los miembros de la comunidad de Maratha para la reserva, señalando que el peticionario no era una persona perjudicada.

Según lo informado por la Agencia de Noticias PTI, un banco del Presidente del Tribunal Supremo Shree Chandrashekhar y el juez Gautam Ankhad señalaron que las personas perjudicadas (personas de la otra categoría de clases atrasadas) ya han presentado peticiones en el HC, que serán escuchadas por otro banco el 22 de septiembre.

El tribunal superiorAl rechazar el PIL, dijo que «en esta etapa, este litigio de interés público está completamente concebido. Estaba abierto para las personas perjudicadas (para desafiar la decisión del gobierno), no para ninguna persona», como citó la agencia de noticias PTI.

El Tribunal agregó además: «La malicia en la ley solo puede ser tomada por personas perjudicadas, y estos peticionarios no son personas perjudicadas», según PTI.

El banco del Tribunal Superior de Bombay afirmó que, sin entrar en los méritos de la Resolución del Gobierno (GR), observaríamos que el Tribunal Superior debe desalentar la presentación de peticiones etiquetadas como PILS en asuntos donde las personas que se sienten afectadas por una decisión del gobierno se han acercado al Tribunal.

Asegurando que no debería haber ninguna multiplicidad de litigios, el tribunal dijo: «Es de interés público que no debería haber una multiplicidad de litigios. Agregar un PIL se presenta solo para que una sección particular de la sociedad no se quede inaudita y su causa debe desagradarse en un tribunal de derecho.

La orden judicial declaró además: «Este PIL en particular no es uno en el que debemos otorgar ninguna indulgencia. Por lo tanto, no estamos inclinados a entretener a este PIL, y lo mismo se desestima».

El banco La emisión de una orden se dijo además que Vinit Vinod Dhotre tiene la libertad de presentar una solicitud que busca intervenir en las peticiones presentadas por las personas perjudicadas.

«Si el otro banco siente que requiere la ayuda de estos peticionarios, entonces puede decidir escucharlos», dijo el HC.

El abogado de Dhotre le dijo al tribunal que el PIL era mantenible, ya que el peticionario pertenecía a la categoría de casta programada.

Sin embargo, Defensor general Birendra Saraf se opuso y dijo que el GR no tiene nada que ver con la comunidad SC.

Dhotre, en su PIL, había desafiado las resoluciones del gobierno de emitir certificados de casta de Kunbi a los miembros de la comunidad de Maratha para que puedan aprovechar las reservas en educación y empleos, informó PTI.

La súplica afirmó que la decisión del gobierno era arbitraria, inconstitucional y mala en la ley y merece ser anulada.

(Con entradas de PTI)





Fuente