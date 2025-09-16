El tribunal religioso afirma que Pratama Arhan y Azizah Salsha siguen siendo esposo y mujer legítimos, no divorciados?

Tangerang, Viva – Futbolista del equipo nacional de los casos de la casa del House Housefae, Pratama Arhancon su esposa Azizah salsha Continúa estando en el centro de atención pública. Aunque Arhan ha solicitado el divorcio, el Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA) se aseguró de que hasta ahora ambos todavía fueran legítimos como esposo y esposa.

Las relaciones públicas de PA Tigaraksa, M. Sholahudin, explicó que la decisión de divorcio de Arhan tenía fuerza legal permanente, pero el divorcio aún no había caído porque la promesa no se había hablado. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Sí, antes de la pronunciación de la promesa, significa que no ha caído, sí», dijo Sholahudin en Pa Tigaraksa, Tangerang, martes 16 de septiembre de 2025.

Transmitió, la sesión de Talak Pedge se programó el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Hoy confirmé a la asamblea en cuestión, hoy tiene una fuerza legal permanente. Luego se ha determinado para la sesión de promesa», dijo Sholahudin.

Sholahudin explicó que Arhan debe estar presente en la sesión de compromiso, aunque su presencia podría estar representada con un poder especial.

«Sí, su derecho es, porque nuestra obligación es llamar, ya que o no, se le devuelve a la persona en cuestión y a su abogado», explicó.

Agregó Sholahudin, un poder notarial especial es un poder notarial especial que solo se entrega a una acción, a saber, la pronunciación de la promesa de divorcio.

«Si puede ser un abogado legal, sí, puede ser de la familia o incidental que está especialmente autorizado», dijo.

Con respecto al cronograma de juicio que solo se celebró a fines de septiembre de 2025, Sholahudin explicó esto debido a las etapas de notificación al encuestado.

«Esto fue asistido solo por una de las partes. Luego se necesitó la notificación primero. La notificación fue recibida por el Partido del Demandado el 30. A partir del 30 calculado, el otoño el sábado, luego renunció a los lunes y martes. Luego, solo este martes fue determinado por el Consejo para la 29ª Sesión de Completa de Divorcio», explicó.

Por lo tanto, hasta que se celebró la sesión de compromiso de divorcio, el estado de Arhan y Azizah todavía estaba no oficialmente divorciado.