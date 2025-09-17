El tribunal rechaza la demanda por los requisitos del recibo de POLRI debe ser un graduado, esta es la razón

Yakarta, Viva – El Tribunal Constitucional declaró que no podía recibir una prueba material con respecto a los requisitos educativos mínimos para los posibles miembros de la policía eruditos Strata One (S-1) porque los peticionarios no tienen una posición legal.

«No se puede aceptar el número de caso 133/PUU-XXIII/2025», dijo el presidente del Tribunal Constitucional (Mk) Suhartoyo leyó el veredicto en la sala de la corte del MK Plenary, Yakarta, el miércoles.

El caso fue presentado por el abogado Leon Maulana Mirza Pasha y el estudiante Zidane Azharian Kemalpasha. Ambos cuestionaron la constitucionalidad Capítulo 21 párrafo (1) Carta D Número de ley 2 de 2002 sobre Polri.

Presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo (medio) Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto/bar

El artículo estipula que para ser designado como miembro de la Policía Nacional, un candidato debe cumplir con los requisitos de al menos la educación más baja de la escuela secundaria o equivalente.

Según los solicitantes, los graduados de secundaria no los equipan con marcos de pensamiento jurídico o comprensión sistemática de la ley.

Esto se considera que da como resultado la brecha de las habilidades técnicas y conceptuales en la interpretación y la aplicación de la ley, especialmente en el proceso crucial, como hacer las actas de examen (BAP), el análisis de los elementos del delito y la interpretación de los derechos de los sospechosos y víctimas.

En opinión de los peticionarios, el artículo se hace referencia si se mantiene, como la norma actual con el párrafo del Artículo 30 (4) de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia.

Por lo tanto, los peticionarios en su petito solicitaron que el párrafo del Artículo 21 (1) Carta D de la Ley de la Policía Nacional sea declarada contraria a la Constitución siempre que no se interprete en el graduado o equivalente de educación más baja.

Sin embargo, en consideraciones legales, el tribunal evaluó que los peticionarios no tenían una suposición de pérdidas constitucionales debido a la promulgación del artículo probado. De esa manera, según el Tribunal Constitucional, Leon y Zidane no tenían una posición legal para presentar una solicitud.

«Aunque el tribunal tiene la autoridad en el enjuiciamiento de la solicitud, porque los peticionarios no tienen una posición legal para presentar una solicitud, el tribunal no considera más la solicitud de los peticionarios», dijo el juez constitucional Enny Nurbaningsih. (Hormiga)