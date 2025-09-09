El tribunal niega que Pratama Arhan revele por divorcio

VIVA – Jugador de fútbol Pratama Arhan con una celebridad Azizah salsha todavía en el centro de atención pública. Después de que el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa otorgó la demanda presentada por Pratama Arhan el 25 de agosto de 2025 ayer, se escuchó ampliamente que las dos parejas fueron remitidas.

Con respecto al tema de las noticias relacionadas con la revocación de las solicitudes de divorcio de divorcio de Paihak Pratama Arhan, el Tribunal Religioso (PA) Tigaraksa habló. A través de las relaciones públicas de Pa Tigaraksa, M. Sholahudin que no es cierto que las noticias sobre la revocación del caso circulan en la comunidad. Esto también ha sido confirmado por Sholahudin al presidente de la Asamblea de Tigaraksa PA.

«Habíamos confirmado al presidente de la asamblea, así que pedí un corto tiempo para confirmar. Eso no era cierto que había una revocación del caso», dijo citado por YouTube, el martes 9 de septiembre de 2025.

Además, Sholahudin reveló que el proceso de divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha correría a la siguiente etapa. Para tener en cuenta, después de que Pa Tigaraksa otorgó la solicitud de divorcio de divorcio presentada por Pratama Arhan. Ambos se someterán a promesas de divorcio a determinar su segundo estado civil.

El tribunal mismo ha otorgado 14 días de las dos partes para recibir una copia del archivo de decisión el 30 de agosto de ayer. Entonces, si se remonta, el horario de compromiso tendrá lugar la próxima semana.

Pero, por otro lado, esta promesa puede caer o en el sentido del estado de ambos permanece como esposo y esposa si dentro de los 6 meses el Arhan no está presente en la promesa del horario de divorcio determinado por Pa Tigaraksa.

«De hecho, si se puede hacer la eliminación. Pero si el divorcio es nuevo para decir su horario y cuando se determina la promesa, entonces no están presentes y esperan hasta que el informe de 6 meses sea en sí mismo cayendo, entonces el esposo del esposo está quieto», dijo.