El tribunal extiende la custodia judicial del accidente de Delhi BMW acusado hasta el 27 de septiembre







El Tribunal de la Casa Patiala El miércoles, otorgó tiempo a la policía de Delhi para argumentar la declaración de fianza de Gaganpreet Kaur, el acusado en el caso de accidentes de BMW que afirmó la vida de Navjot Singh, un subsecretario en el Ministerio de Finanzas.

La primera clase del magistrado judicial (JMFC) permitió que la fiscalía hasta el sábado se oponiera a la declaración de fianza, señalando que la policía de Delhi ya ha presentado su respuesta, informó la agencia de noticias ANI. Mientras tanto, el tribunal extendió la custodia judicial de Kaur hasta el 27 de septiembre.

El tribunal también ha emitido un aviso sobre una solicitud que busca la preservación de CCTV imágenes del accidente, que escuchará el jueves. La solicitud fue movida por el abogado defensor.

Al comienzo de la audiencia de fianza, el abogado senior Ramesh Gupta, que apareció para Kaur, argumentó: «Este es un caso de accidente simple. Invocar la sección relacionada con el homicidio culpable que no equivale al asesinato es totalmente no deseado».

Además, afirmó que la investigación era defectuosa.

«Hay una entrevista del DCP—La debe ser testigo por el oficial investigador. Una ambulancia también apareció en el lugar, pero no llevó a los heridos al hospital. ¿No debería ser acusado? Gupta sostuvo.

También argumentó que un autobús DTC en la escena debería haber sido confiscado.

«Espero que la policía investigue el caso de manera justa», dijo el abogado principal, señalando que el diario del caso no estaba paginado, lo que según él es exigido por la ley, informó ANI.

Gupta sostuvo que solo dos testigos estaban presentes en el lugar y deberían ser examinados. También cuestionó la aplicación de Sección 304 del Código Penal de la India (IPC), diciendo: «La policía dice que llevó a los heridos a un hospital, que atrae a la Sección 304 contra ella; es totalmente injustificado».

Oponiéndose a la declaración de fianza, la policía de Delhi afirmó que la primera información provenía del hospital, no de la escena.

«El acusado no resultó gravemente herido a pesar de admitirse a sí misma con el UCI. Llevó a los heridos a un hospital lejos del lugar, lo que plantea serias dudas ”, dijo la policía al tribunal.

El abogado Atul Kumar, abogado de la familia de la víctima, Navjot Singh, también se opuso a la fianza. Alegó que Kaur llevó deliberadamente a los heridos a un hospital a 20 kilómetros de distancia, conocido por su familia.

«El herido se mantuvo en una camilla, mientras que el acusado se admitió a la UCI, aunque no estaba gravemente herida», presentó.

El abogado argumentó: «Estuvo en la UCI durante horas.

El fiscal, mientras tanto, buscó más tiempo para discutir, diciendo que no estaba preparado para presentar presentaciones sobre la declaración de fianza.

(Con entradas ANI)





Fuente