El tribunal estadounidense despeja la administración de Trump para poner fin a las protecciones de los migrantes







Un tribunal federal de apelaciones el miércoles se puso del lado de la Administración de Trump y se detuvo por ahora una orden de la corte inferior que había mantenido protecciones temporales para 60,000 migrantes de América Central y Nepal. Esto significa que la administración republicana puede avanzar hacia la eliminación de aproximadamente 7,000 personas de Nepal cuyas designaciones de estado protegidas temporales expiraron el 5 de agosto.

Las designaciones de TPS y el estado legal de 51,000 hondureños y 3.000 nicaragüenses expirarán el 8 de septiembre, momento en el que serán elegibles para la eliminación. El 9º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en San Francisco otorgó la estadía de emergencia en espera de una apelación, ya que los defensores de los derechos de los inmigrantes alegan que la administración actuó ilegalmente al poner fin a las designaciones de estado protegidas temporales para personas de Honduras, Nicaragua y Nepal.

`La orden del tribunal de distrito que otorga la moción de los demandantes ‘para posponer el 31 de julio de 2025, se mantiene en espera de una orden adicional de este tribunal’, escribió los jueces, que son nombrados de demócratas Bill Clinton y los republicanos George W Bush y Donald Trump. El estado protegido temporal es una designación que el Secretario de Seguridad Nacional puede otorgar, evitando que los migrantes sean deportados y permitiéndoles trabajar.

La administración Trump ha buscado agresivamente eliminar la protección, lo que hace que más personas sean elegibles para la eliminación. Es parte de un esfuerzo más amplio de la administración para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes. La secretaria Kristi Noem puede extender el estatus protegido temporal a los inmigrantes en los EE. UU. Si las condiciones en sus patrias se consideran inseguras para el retorno debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que los titulares de TPS de Nepal han vivido en los Estados Unidos durante más de una década, mientras que las personas de Honduras y Nicaragua han vivido en el país durante 26 años, después de que el huracán Mitch en 1998 devastó a ambos países. «La administración Trump está sistemáticamente desmigrantes de desacumación que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando niños ciudadanos estadounidenses, comenzando negocios y contribuyendo a sus comunidades», dijo Jessica Bansal, abogada de la organización de trabajadores del Día Nacional, en una declaración.

Noem terminó los programas después de determinar que las condiciones ya no justificaban las protecciones. En una orden muy escrita del 31 de julio, la jueza de distrito estadounidense Trina L Thompson en San Francisco mantuvo las protecciones en su lugar mientras el caso continúa. La siguiente audiencia es el 18 de noviembre. Ella dijo que la administración puso fin a las protecciones del estado de los migrantes sin una revisión objetiva de las condiciones del país, `tales como la violencia política en Honduras y el impacto de los recientes huracanes y tormentas en Nicaragua.

En respuesta, Tricia McLaughlin, la secretaria asistente de DHS, dijo: « TPS nunca debió ser un sistema de asilo de facto, sin embargo, así es como las administraciones anteriores lo han usado durante décadas. La administración de Trump ya ha terminado las designaciones de TPS para unos 350,000 venezuelanos, 500,000 haitianos, más de 160,000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en los tribunales federales.

Los abogados de los demandantes argumentaron que las decisiones de Noem son ilegales porque estaban predeterminadas por las promesas de campaña del presidente Donald Trump y motivadas por el ánimo racial. Pero Drew Ensign, adjunto general adjunto de los Estados Unidos, dijo en una audiencia el martes que el gobierno sufre un daño irreparable continuo por su ‘incapacidad para llevar a cabo los programas que ha determinado están justificados’.

En mayo, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió a la administración Trump poner fin a las designaciones de TPS para Venezolano. Los jueces no proporcionaron ninguna justificación, lo cual es común en las apelaciones de emergencia, y no se declararon sobre los reclamos subyacentes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente