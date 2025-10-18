El tribunal especial de la NIA sentencia a dos acusados ​​más en el caso de espionaje de la Armada de Visakhapatnam







Un Tribunal Especial de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha condenado a dos acusados ​​más en el Visakhapatnam caso de espionaje de la Marina, lo que eleva el total de condenas hasta el momento a cuatro, según un comunicado de la agencia central.

El tribunal especial de Visakhapatnam (Andhra Pradesh) condenó a Mohammad Haroon Haji Abdul Rehman Lakdawala de Mumbai (Maharashtra) a prisión simple (SI) de cinco años y medio en virtud de cada uno de los artículos 17 y 18 de la Ley UA(P).

Imran Yakub Gileti de Godhra (Gujarat) ha sido condenado a 6 años de SI por cada uno de los mismos delitos. A los acusados ​​también se les ha impuesto una multa de 5.000 rupias cada uno, y tendrán que someterse a un año adicional de prisión simple en caso de incumplimiento en el pago de la multa, según el comunicado.

El caso se refiere a actividades de espionaje realizadas en instalaciones vitales y establecimientos de la Armada de la India por agentes/espías extranjeros que operan en el país. Lakdawala fue arrestado por la NIA en mayo de 2020 y Gileti en septiembre de 2020, en el caso No. RC-05/2019/NIA/HYD. Fueron capturados en sus respectivos estados de origen, agrega el comunicado.

Se descubrió que los dos acusados ​​eran agentes de agencias de inteligencia extranjeras y estaban involucrados en actividades de espionaje en la India, amenazando la unidad, integridad, seguridad y soberanía del país. Los hombres estaban en contacto regular con los espías/agentes paquistaníes a través de WhatsApp.

El Tribunal Especial de la NIA sentencia a dos acusados ​​más en el caso de espionaje de la Marina de Visakhapatnam pic.twitter.com/kZEYpz4nci — NIA India (@NIA_India) 17 de octubre de 2025

Además, según la declaración de la NIA, ambos tenían familiares en Pakistán y había entrado en contacto con agencias de inteligencia paquistaníes durante sus visitas al país vecino, según revelaron las investigaciones. Estaban involucrados en ropa ilegal y otros múltiples negocios con Pakistán a través de canales ilegales, y el dinero derivado de estos negocios se utilizó para financiar actividades de espionaje en la India. El acusado había depositado varias cantidades en las cuentas del personal de la Marina acusado a través de puntos de venta (PoS) de transferencia de dinero en línea y otros canales bancarios desde Mumbai y Godhra siguiendo las instrucciones de los agentes de Pak.

La NIA, que se hizo cargo de la investigación desde la comisaría de policía de contrainteligencia, Departamento de Inteligencia, Andhra Pradesh En diciembre de 2019, la policía de Vijayawada arrestó a un total de 15 acusados, incluidos 11 miembros del personal de la Marina, durante el transcurso de la investigación. En junio de 2020, la agencia había presentado cargos contra 14 acusados, seguido de una acusación adicional contra un acusado en marzo de 2021. Continúan las investigaciones y el juicio en el caso.

