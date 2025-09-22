El tribunal escucha argumentos en nombre de Samir Modi, la policía se opone a la súplica de fianza







El Tribunal de Distrito de Saket en Delhi escuchó el lunes los argumentos sobre la declaración de fianza del empresario Samir Modi. Policía de Delhi se opuso a la súplica de fianza. El Tribunal ha enumerado el asunto para la audición de argumentos en nombre de la queja contra la declaración de fianza de Samir Modi mañana. Ha sido arrestado en un caso de violación y está bajo custodia judicial.

El juez de sesiones adicionales (ASJ) Vipin Kharb realizó la audiencia en una sala de sala cerrada (en la cámara).

Al principio, el abogado senior Tanveer Ahmed Mir solicitó al tribunal que escuchara argumentos en cámara. A partir de entonces, la audiencia se realizó en la cámara.

El tribunal ha enumerado la declaración de fianza por audiencia el martes.

Mientras tanto, el magistrado judicial de primera clase (JMFC) extendió la custodia judicial de Samir Modi hasta el 6 de octubre. Fue producido ante el tribunal después de la expiración de un día de un día. Judicial custodia.

La policía de Delhi presentó el sábado una respuesta oponiéndose a la declaración de fianza del empresario Samir Modi.

El abogado senior Ramesh Gupta, el abogado Punit Mittal, el defensor Shailendra Singh, Ishaan Jain y Surya Pratap Singh aparecieron para Samir Modi.

Por otro lado, el abogado senior Tanveer Ahmed Mir junto con Shubham Mahajan y Ravish Thakur aparecieron para el demandante.

El sábado, senior Defensor Ramesh Gupta sostuvo que se puede emitir un LOC en cinco días de un FIR.

Se presentó que se registró un FIR el 10 de septiembre y se abrió un LOC dentro de los 4 días. Samir Modi fue a Londres con un boleto de regreso. Regresó de Londres y fue detenido en el aeropuerto y entregado a la policía el 18 de septiembre.

El abogado solicita que el tribunal solicite a la policía sobre cómo se puede abrir un LOC dentro de los 4 días. Sostuvo que se le pidió a la policía que investigara la queja presentada por el acusado alegando extorsión por parte del demandante.

ASJ Vipin Kharb ha dicho que también quiere saber cómo se puede abrir un LOC en 4 días.

El 19 de septiembre, Saket corte Concedido 2 días más remitente de Samir Modi a la policía de Delhi. Fue enviado bajo custodia judicial el domingo.

El tribunal había pedido a la policía que preguntara sobre la queja presentada por el acusado Samir Modi. El tribunal realizó el viernes la audiencia en la cámara (audiencia de habitación cerrada). El tribunal le pidió a los medios de comunicación y a otros que salieran.

El abogado senior Ramesh Gupta también había dicho que las audiencias de culpabilidad nunca se realizan en la cámara. Posteriormente, el tribunal pidió a los medios de comunicación y otros que se fueran.

