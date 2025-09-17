El tribunal de Delhi emite un aviso para preservar las imágenes de CCTV en el caso de accidentes de BMW







Un tribunal de la Cámara de Representantes de Patiala emitió el miércoles un aviso sobre la solicitud presentada para la preservación de las imágenes de CCTV en relación con el Dhaula Kuan Accidente de BMWen el que una persona murió el 14 de septiembre.

La solicitud fue trasladada por el abogado del acusado, Gaganpreet Kaur, buscando que se asegure la evidencia de CCTV del lugar. El tribunal ha programado la audiencia sobre esta solicitud para el jueves.

Mientras tanto, la súplica de fianza de Gaganpreet Kaur está en marcha. El abogado senior Ramesh Gupta aparece en nombre del acusado.

Antes, el Policía de Delhi interrogó al acusado, el esposo de Gaganpreet Kaur, Parikshit Kakkar, después de llegar a la estación de policía para unirse a la investigación sobre el caso de accidente.

Parikshit le dijo a la policía que no podía entender cómo ocurrió el accidente. Según Parikshit, Gaganpreet dijo que estaba llevando a la víctima al hospital. Luego le dijo a su suegro que necesitaban tratamiento. Parikshit tomó un taxi y se fue al hospital, según la policía de Delhi.

Parikshit le dijo a la policía: «Mi esposa me dijo que los estaba llevando. Informé a mi suegro que necesitaban tratamiento y que estaban en camino. Después de eso, me fui en otro taxi».

La policía ahora corroborará la declaración y otras pruebas para verificar la secuencia de eventos.

Gaganpreet Kaur, el conductor acusado, fue arrestado por presuntamente golpear una bicicleta con Navjot Singh, un senior Ministerio de finanzas El funcionario, que trágicamente perdió la vida, mientras su esposa, Sandeep Kaur, sufrió heridas graves.

El accidente ocurrió el domingo cerca de la estación de metro de Cantonment de Delhi cuando BMW de Gaganpreet llegó a la motocicleta de Navjot Singh.

Gaganpreet afirmó que entró en pánico y llevó a las víctimas al Hospital GTB Nagar, a 20 km de distancia, porque sus hijos habían sido ingresados ​​allí durante Covid-19.

Gaganpreet enfrenta cargos de homicidio culpable que no equivale a asesinatos, conducir con erupción y cargos de manipulación de evidencia bajo Bharatiya Nyaya Samhita.

Mientras tanto, la familia de Navjot cuestionó por qué las víctimas no fueron llevadas a un hospital cercano como Hospital o Hospital RML.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente