El Tribunal Constitucional decidirá el destino de 3 casos de revisión judicial de la Ley del Fiscal sobre el artículo de Inmunidad del Fiscal

Jacarta – Tribunal Constitucional (MK) decidirá tres cosas que pondrán a prueba la pregunta inmunidad a Fiscal con respecto al artículo 8, párrafo (5) de la Ley del Fiscal Ley Número 11 de 2021 relativa a las modificaciones de la Ley Número 16 de 2004 relativa a la Fiscalía de la República de Indonesia. Los casos 67/PUU-XXIII/2025, 15/PUU-XXIII/2025 y 9/PUU-XXIII/2025 se decidirán el jueves 16 de octubre en el edificio MKRI, en el centro de Yakarta.

Mientras tanto, el párrafo 5 del artículo 8 de la Ley del Fiscal otorga inmunidad a los fiscales. Porque el artículo dice: «En el ejercicio de sus funciones y autoridad, la citación, el interrogatorio, el registro, el arresto y la detención de los fiscales sólo podrán llevarse a cabo con el permiso del Fiscal General».



Ilustración de un fiscal.

El expediente número 67/PUU-XXIII/2025 fue presentado por dos abogados llamados Harmoko y Juanda. Al revisar su demanda, el demandante evaluó que el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Fiscal no prevé una excepción en el caso de un fiscal que sea sorprendido cometiendo un acto delictivo con las manos en la masa.

«La ausencia de estas excepciones tiene el potencial de dar lugar a un trato discriminatorio entre las profesiones policiales y crear la impresión de impunidad para los fiscales», escribió la revisión del solicitante.

El peticionario dio un ejemplo: si un fiscal es realmente sorprendido cometiendo un acto delictivo, el proceso legal en su contra no puede iniciarse de inmediato. Porque el arresto y la detención todavía requieren autorización del Fiscal General, en virtud del artículo 8, párrafo 5).

«Estas disposiciones otorgan esencialmente a los fiscales el derecho a inmunidad absoluta, sin margen para excepciones, incluso en situaciones de ser sorprendidos con las manos en la masa. Esto es contrario al principio de igualdad ante la ley y al principio de no discriminación garantizados en el artículo 28I, párrafo (2), de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia», continuó el demandante.

Por lo tanto, el demandante espera que el Tribunal acceda a su petición. También se pidió al Tribunal Constitucional que declarara que el artículo 8, párrafo 5, de la Ley del Fiscal General es contrario a la Constitución de 1945 y no tiene fuerza jurídica vinculante siempre que no signifique materias excluidas:

a. pillado con las manos en la masa cometiendo un delito

b. es sospechoso de haber cometido un delito punible con la pena de muerte o cadena perpetua o un crimen contra la humanidad y la seguridad del Estado sobre la base de pruebas preliminares suficientes; o

do. sospechoso de haber cometido un delito especial»

El peticionario también tiene un petitum alternativo, a saber, afirmar que el artículo 8, párrafo (5) de la Ley del Fiscal es contrario a la Constitución de 1945 y no tiene fuerza legal vinculante mientras no se interprete en el sentido de que «en el ejercicio de sus deberes y autoridad, la citación, el interrogatorio, la búsqueda, el arresto y la detención de los Fiscales sólo pueden llevarse a cabo con el permiso del Fiscal General dentro de un período no mayor a 30 días a partir del momento en que Se recibe la solicitud de permiso.»