El Tribunal Comercial rechaza la solicitud de PKPU de PT Asiana Senopati

Viva, Yakarta – Tribunal de comercio En el Tribunal de Distrito Central de Yakarta rechazó la solicitud PKPU propuesto por Muhammad Marzuki a PT Asiana Senopati.

Número de decisión del caso: 237/pdt.sus-pkpu/2025/pn.niaga.jkt.pst se decidió el lunes 15 de septiembre de 2025.

Según el equipo legal de PT Asiana Senopati, Arief Budiman, el panel de jueces declaró que la solicitud de PKPU presentada por el peticionario no era suficiente legal y no cumplía con los requisitos según lo determinado en la Ley 37 de 2004 con respecto a la bancarrota y la PKPU.

«Esta decisión confirma la posición legal y la condición financiera de PT Asiana Senopati sigue siendo saludable, sólida y capaz de cumplir con las obligaciones con sus socios comerciales», dijo Arief en su declaración en Yakarta, martes (9/16).

Hasta ahora, continuó Arief, PT Asiana Senopati se mantuvo enfocado en llevar a cabo sus actividades comerciales, especialmente para completar proyectos que se ejecutan para mantener la confianza del consumidor. Con el rechazo de esta solicitud de PKPU, enfatizó Arief, los intereses de los consumidores no serán desfavorecidos.

«La compañía continúa funcionando bien y saludable, y se compromete a continuar manteniendo la confianza de las partes interesadas y continuar las actividades comerciales de manera continua», agregó.

Mientras tanto, relacionado con los problemas planteados por Muhammad Marzuki, el abogado de otro asiana Senopati, dijo Welfrid Silalahi, todavía estaba en el proceso de juicio en la corte.

Explicó, antes de que la solicitud de PKPU fuera presentada por Muhammad Marzuki, PT Asiana Senopati había informado presuntos actos criminales de fraude y/o malversación de fondos. Además, PT Asiana Senopati también ha presentado una demanda contra la ley contra Muhammad Marzuki.

«Hasta ahora, los casos penales y civiles todavía están en el proceso legal. Por lo tanto, nuestro cliente no es que no hay buena fe, pero la deuda todavía está en disputas legales», explicó Welfrid.

Afirmó que su partido valoraba todos los procesos judiciales que se habían estado funcionando y que siempre serían obedientes y obedientes a las leyes aplicables en Indonesia. «Así que todos son claros y limpios. Todas las partes deben respetar la decisión legal del tribunal», concluyó Welfrid.