El tribunal bloquea los estudios de usar citaciones rápidas para identificar la piratería

Un tribunal de apelaciones bloqueó el viernes a los estudios y grabó sellos para usar citaciones aceleradas para identificar a los usuarios de Internet sospechosos de compartir ilegalmente canciones, películas y programas de televisión.

El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito gobernado que los titulares de derechos de autor no pueden usar la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital para citar a los proveedores de Internet que simplemente actúan como conductos para infringir material.

El Asociación de películas y la Asociación de la Industria de Grabación de América había advertido que bloquear tales citaciones obstaculizará los esfuerzos para combatir piratería.

«La piratería plantea una amenaza significativa para el mercado creativo y para la economía de los Estados Unidos», dijeron los grupos comerciales en un informe amicus el año pasado. Las citaciones DMCA son «un medio práctico efectivo y, a menudo, el único medio práctico para identificar piratas de derechos de autor en línea», agregaron.

El DMCA permite a los titulares de derechos de autor obtener citaciones sin presentar primero una demanda o obtener la aprobación de un juez. La Electronic Frontier Foundation ha argumentado durante mucho tiempo que el proceso está sujeto al abuso de «trolls de derechos de autor», quien puede usarlo para presentar miles de demandas y buscar recompensas, independientemente de si un propietario de una cuenta es realmente el responsable de la infracción.

El 9º Circuito no había abordado previamente el problema, pero su fallo se alinea con las decisiones de la Circuito de DC en 2003 y el 8º circuito en 2005. Desde esas decisiones, los titulares de derechos de autor han optado en gran medida por presentar demandas contra John Doe antes de buscar citaciones para identificar a los acusados, en lugar de usar el proceso de DMCA expedido.

«Esta decisión no impide que los titulares de derechos de autor identifiquen a los infractores en línea», dijo Victoria Noble, abogada del personal de EFF. «Simplemente excluye un mecanismo para hacerlo que sea particularmente susceptible al abuso».

El caso se centró en «Fall», la película de 2022 sobre dos mujeres atrapadas en la cima de una torre de televisión. El thriller de bajo presupuesto fue un éxito de taquilla para Lionsgate, y también fue aparentemente popular entre los descargadores ilegales.

Una de las compañías de producción, Capstone Studios, presentó una citación de DMCA en Cox Communications, el proveedor de cable, que busca identificar a los usuarios de 29 direcciones IP vinculadas al intercambio ilegal de la película.

Un usuario anónimo se opuso, argumentando que había dejado su enrutador wifi sin garantía, pero no había descargado la película y no quería que su identidad revelara.

Un juez de distrito se puso del lado del usuario y anuló la citación. Capstone apeló, argumentando que el juez había interpretado erróneamente el DMCA. Cox, mientras tanto, argumentó que el fallo era correcto y que no debería estar sujeto a tales citaciones.

Al escribir para un panel de tres jueces, el juez Morgen Christen dijo que las citaciones DMCA no están permitidas cuando el proveedor de Internet simplemente actúa como un conducto y no alberga el material infractor.

Capstone había argumentado que las demandas individuales de «John Doe» son demasiado engorrosas, pero el panel no fue persuadido.

«Somos simpatizantes con este argumento, pero si la DMCA proporciona un remedio suficiente para que los titulares de derechos de autor reivindiquen sus derechos contra los infractores que usan redes P2P es, en última instancia, una pregunta para el Congreso, no para los tribunales», escribió Christen.

Kerry Culpepper, el abogado que representó a Capstone, dijo que apreciaba el trabajo de la corte para lidiar con los problemas tecnológicos, pero dijo que está «muy decepcionado con el resultado».

«Tengo la esperanza de que el Congreso o la Administración adopten medidas para ayudar a los propietarios de derechos de autor a lidiar con el flagelo del robo en línea que les está robando millones de dólares y perjudicar la economía de Estados Unidos», dijo Culpepper. «Observo que la administración le encargó a Jon Voight hacer un plan para ayudar a salvar a Hollywood. Detener el robo en línea debería ser una prioridad».

Cox, mientras tanto, aplaudió el resultado.

«El panel reconoció correctamente que el resultado aquí fluye directamente del texto y la estructura de la DMCA, al igual que los otros circuitos que han abordado este problema», dijo la compañía en un comunicado. «Apreciamos el trabajo cuidadoso del tribunal: esta decisión proporciona una orientación importante para los derechistas, los proveedores de servicios y los tribunales en el futuro».

El Riaa y el MPA declinó hacer comentarios. En su breve, instaron al tribunal a emitir una decisión más estrecha, y advirtieron que a medida que la piratería continúa evolucionando, una tenencia más amplia podría dificultar la búsqueda de servicios de proxy inverso, registradores de dominios y otros proveedores de servicios.