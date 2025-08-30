El tribunal belga negó la fianza de Mehul Choksi antes de la audiencia de extradición







En un importante revés al fugitivo indio Mehul Choksi, un tribunal de apelación belga ha negado una vez más la fianza. Choksi, un clave acusado en la ruptura múltiple Punjab National Bank (PNB) El caso de fraude de préstamos no ha estado en India desde que se descubrió su estafa. La decisión de la corte belga se produce pocos días antes de su audiencia de extradición, programada para mediados de septiembre.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, las fuentes han indicado que el tribunal fue persuadido por argumentos de la Oficina Central de Investigación de la India (CBI). El CBI, mientras presentaba sus argumentos, dijo que Mehul Choksi tiene antecedentes de evadir los procedimientos legales en múltiples jurisdicciones. El CBI también afirmó que si se le concede a Choksi la fianza, representará un riesgo de vuelo significativo y podría huir a otro país.

Choksi fue arrestado en Bélgica en abril tras una solicitud formal de las autoridades indias. Junto con Mehul Choksi, su sobrino, Nirav Modi, también es uno de los principales acusados ​​en el caso de fraude de PNB. El caso contra Mehul Choksi y Nirav Modi implica transacciones fraudulentas en el banco del sector público. Además de este caso, Según los informes, Choksi también se desea en relación con varias otras investigaciones de fraude bancaria no relacionadas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el abogado indio de Mehul Choksi, Vijay Aggarwal, también fue visto en Amberes antes de la audiencia de fianza. También ha salido a la luz que Aggarwal visitó Choksi bajo custodia durante abril.

Después del arresto, Aggarwal anunció planes para apelar la decisión de la corte, citando a Choksi deteriorando la salud y el tratamiento continuo del cáncer. Aggarwal, mientras se dirige a Choksi petición de fianza Para los medios de comunicación, dijo que «mi cliente está actualmente bajo custodia. Tenemos la intención de presentar una apelación, enfatizando su condición médica y el hecho de que no representa ningún riesgo de fuga», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, Vijay Aggarwal, en una conferencia de prensa en Delhi, también describió la estrategia de la defensa para oponerse a la extradición por dos motivos principales: la naturaleza motivada políticamente del caso y las preocupaciones sobre el tratamiento médico de Choksi en la India.

El abogado de Choksi argumentó que la extradición podría violar sus derechos humanos debido a la atención médica inadecuada y el posible acoso político.

Vijay Aggarwal también enfatizó que Choksi no ha sido declarado oficialmente un fugitivo y ha cooperado con las agencias de investigación indias. Afirmó que Choksi ha ofrecido repetidamente participar en investigaciones a través de videoconferencias, citando su incapacidad para viajar debido a problemas de salud.

En Delhi, Aggarwal agregó que «está dispuesto a unirse a la investigación virtualmente. Se han presentado varias solicitudes para facilitar esto, pero su condición médica le impide regresar a la India», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Debido al hecho de que Choksi enfrenta cargos bajo varias secciones del Código Penal de la India (IPC), incluida la conspiración penal, las trampas y la falsificación de las cuentas, así como las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción, su extradición de Bélgica está en las tarjetas. Choksi, junto con su sobrino Nirav Modi, también ha sido reconocido como un criminal bajo la ley belga, permitiendo así la aplicación de la cláusula de criminalidad dual de la tratado de extradición en la solicitud de la India para su extradición.

(Con entradas de ANI)





Fuente