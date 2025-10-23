El tribunal anunció oficialmente la fecha del primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish Daud.

Jacarta – Especulación sobre el hogar. raisa adriana y Hamish Daud finalmente respondió. El Tribunal Religioso (AP) del sur de Yakarta confirmó que la demanda de divorcio presentada por el cantante de Serba Salah ha sido registrada oficialmente.

Esta noticia fue transmitida directamente por el portavoz de la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta, Abid, cuando se reunió con un equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025. Confirmó que el caso con el nombre en cuestión efectivamente había sido incluido en el sistema de registro. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«No mencioné el nombre que mencionaste antes, ya existe», dijo Abid.

Además, Abid reveló que la demanda de divorcio fue registrada el miércoles 22 de octubre de 2025 a través del sistema de corte electrónico por el abogado de Raisa.

«Sí, la lista estaba en el día 22 ayer, 22 de octubre de 2025», dijo.

La Autoridad Palestina del Sur de Yakarta también ha fijado un calendario para el primer juicio del caso de divorcio de la pareja que se casó el 3 de septiembre de 2017. La primera sesión tendrá una agenda de mediación y se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2025.

«El primer juicio será el 3 de noviembre de 2025», explicó Abid.

Del mismo comunicado se desprende que la demanda es una demanda de divorcio, lo que significa que la iniciativa de separación vino de la esposa.

«Demandar el divorcio», dijo Abid.

Así, se confirmó que fue Raisa quien presentó la solicitud para separarse de su esposo, el actor Hamish Daud Wyllie.

Raisa y Hamish, que tienen 10 años de diferencia, son conocidas como una de las parejas de celebridades más armoniosas desde que se casaron en 2017. De ese matrimonio, fueron bendecidos con una hija llamada Zalina Raine Wyllie.