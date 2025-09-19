El triángulo amoroso en cilincing terminó la muerte, un joven de 19 años fue asesinado apuñalado después de desafiar al rival a través de WA

Yakarta, Viva – Triángulo amoroso en Cilincing terminó trágico. Muhammad Yusuf (19) fue encontrado muerto trágicamente en su habitación alquilada el jueves 28 de agosto de 2025, después de ser apuñalado por rival Su amor.

Luka punción A la izquierda a través de los pulmones para hacerlo morir al instante. Jefe de Policía de North Yakarta Metro, comisionado de policía Erick Frendiz, dijo autor Es como alias C (26), un empleado de la tienda en línea.

«Hemos arrestado a los perpetradores. El motivo es el romance», dijo Erick, viernes 19 de septiembre de 2025.

La tragedia comenzó cuando un amante víctima Resultó que quería volver a una relación con su ex novia, Estados Unidos. Al escuchar eso, Yusuf estaba enojado y desafió a los Estados Unidos a través del mensaje de Whatsapp. El desafío fue recompensado con la llegada de los Estados Unidos a la casa alquilada de la víctima mientras llevaba un cuchillo de 30 centímetros.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Metro de Yakarta, agregó el comisionado de policía Onkospos gradual de que se rompió el argumento de la boca, antes de finalmente un pinchazo mortal alojado en el cuerpo de Yusuf.

«El cuchillo atravesó la izquierda de la víctima hacia la cavidad torácica. Ambos pulmones estaban planos y la víctima murió», dijo Onkospos.

Después de apuñalar, Estados Unidos huyó a Bengkulu. Fue asistido por un amigo que buscó una pensión. Sin embargo, después del fugitivo durante casi tres semanas, el equipo conjunto logró arrestarlo el 17 de septiembre de 2025.

Ahora, Estados Unidos se convirtió oficialmente en sospechoso y acusado en virtud del artículo 338 del Código Penal y el Artículo 351 Párrafo 3 del Código Penal. Se espera una sentencia máxima de 15 años de prisión.

«Hemos interrogado a su amigo, pero él afirmó no saber que los perpetradores de los Estados Unidos del asesinato», dijo Onkóspos.