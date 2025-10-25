El tren Purwojaya se estrella en Bekasi; sobreviven 232 pasajeros

BekasiVIVA – Los oficiales todavía lo están manejando. Tren (KA) Relación Purwojaya Gambir-Kroya (Cilacap) que experimentó cayó en picado el sábado por la tarde, alrededor de las 14.00 WIB, en el área de Kedungwaringin, Bekasi Regency, Java Occidental.

El sábado por la tarde se observó a varios agentes que todavía realizaban trabajos en el lugar y pidieron a los residentes que presenciaron el incidente que se mantuvieran alejados para poder manejarlo sin problemas.

Los agentes también instalaron una cuerda a modo de barrera. Porque muchos residentes presenciaron y documentaron el proceso de gestión del descarrilamiento del tren.

El lugar donde se estrelló el tren no estaba lejos de la estación Kedung Gedeh Bekasi. Tres vagones traseros del tren se cayeron de las vías en ese incidente.

«Sucedió el sábado por la tarde. Se escuchó un fuerte crujido antes de que el tren finalmente descarrilara. Sí, el sonido fue fuerte, me sorprendió», dijo Ningsih, un residente local.

El gerente de relaciones públicas del área de operaciones (Daop) 1 de PT Kereta Api Indonesia (KAI) Yakarta, Ixfan Hendriwintoko, dijo en su declaración que se confirmó que todos los pasajeros del tren Purwojaya (KA) que conecta Gambir-Kroya estaban a salvo después de que los dos vagones traseros colapsaran en el emplazamiento de la estación de Kedunggedeh, Bekasi Regency, el sábado por la tarde.

El incidente comenzó cuando el tren Purwojaya cruzó la ruta Kedunggedeh Emplacement, kilómetro 56+1/2. Luego se informó que los dos trenes traseros se salieron de las vías poco después de pasar.

La serie de trenes se compone de una locomotora, ocho trenes ejecutivos, un tren comedor y un tren generador. El número total de pasajeros llegó a 232 personas.

Tan pronto como se recibió el informe, los oficiales de la estación junto con la Policía Ferroviaria Especial (Polsuska), la Unidad Ferroviaria y el Equipo de Instalaciones Daop 1 de Yakarta acudieron inmediatamente al lugar para confirmar el estado de los pasajeros y comprobar la ruta para un mayor manejo. (Hormiga)