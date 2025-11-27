El tren ‘Kilat Pajajaran’ realiza un viaje de 1,5 horas entre Yakarta y Bandung y se convierte en competidor ¿Whoosh?

Bandung, VIVA – Gobierno Provincial de Java Occidental junto con PT Auto Api Indonesia ha acordado el servicio de tren estratégico «Kilat Pajajaran», cuyo objetivo es reducir el tiempo de viaje en la ruta de la estación Gambir-Bandung a sólo 1,5 horas, como solución para acelerar la movilidad de los residentes en las rutas convencionales.

Lea también: Dos ciudadanos indonesios mueren en incendio de un apartamento en Hong Kong



Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi Dijo que este acuerdo se enmarca en la cooperación para la optimización ferroviaria, que también incluye el suministro de vagones logísticos agrícolas especiales para reducir los costos de distribución de alimentos.

«El tren expreso Pajajaran reducirá el tiempo de viaje relativamente rápido, Gambir-Bandung, a aproximadamente una hora y media. De hecho, está previsto que este servicio conecte con Garut, Tasikmalaya y Banjar con un tiempo de viaje de aproximadamente dos horas a través de Bandung», dijo Dedi en un comunicado en Bandung el miércoles.

Lea también: La flor del cadáver conmociona a los residentes de Mataram



Además de reducir el tiempo de viaje de los pasajeros en el tren Pajajaran, Dedi enfatizó que el punto crucial de esta colaboración fue el lanzamiento del «Tren Tani Mukti».

Este servicio es específicamente para el transporte de productos agrícolas y comerciales desde las áreas de los centros de producción en Java Occidental hasta los principales mercados en Yakarta, Cirebon y Banjar. Este paso se considera estratégico para cortar la cadena de suministro que se ha visto obstaculizada por los elevados costes de la logística terrestre.

Lea también: Kopasgat protegerá el aeropuerto IMIP Morowali



«Llamamos al suministro de locomotoras y vagones para el transporte de productos agrícolas y comerciales en las rutas Yakarta-Cirebon y Yakarta-Banjar Ferrocarril Tani Mukti», dijo.

En la hoja de ruta de cooperación, el Gobierno Provincial de Java Occidental y kai También activará la ruta turística «Jaka Lalana» que cruza la ruta Yakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur, así como acelerará la electrificación de la ruta Padalarang-Cicalengka para apoyar la movilidad diaria de los urbanitas del Gran Bandung.

Según se informa, el director presidente de PT KAI, Bobby Rasyidin, dio la bienvenida a la iniciativa con el gobierno provincial de Java Occidental y se comprometió a seguir con la formación de un grupo de trabajo conjunto para preparar un estudio técnico y un plan de trabajo gradual, incluida la disposición de las áreas de las estaciones de Bandung y Kiaracondong.

Dedi también espera que el apoyo financiero pueda realizarse pronto teniendo en cuenta el gran impacto económico de la integración de la red ferroviaria en las regiones norte y sur de Java Occidental.

«Hoy el Gobierno Provincial de Java Occidental, junto con todos los regentes y alcaldes, se ha comprometido a desarrollar el ferrocarril. Esperemos que el viaje desde Java Occidental a Yakarta sea más sencillo», dijo Dedi.