El tren de mercancías descarrila en la Serikela-Kharswan de Jharkhand, los servicios de trenes afectados







Más de 20 vagones de bienes Tren descarrilado cerca de Chandil en el distrito Seraikela-Kharswan de Jharkhand en las primeras horas del sábado, afectando los servicios de trenes entre la sección Chandil-Tatanagar de South Eastern Railway, dijo un funcionario, informó PTI.

No hubo ningún informe de ninguna lesión en el descarrilamiento, dijo el funcionario.

Capacitar servicios en las vías hacia arriba y hacia abajo desde Chandil se ven afectados debido al descarrilamiento, dijo a PTI al Gerente Comercial Divisional Senior (División ADRA) Vikash Kumar.

El trabajo de restauración está sucediendo, dijo, y agregó que se esperan más detalles.

Muchos trenes expresos y de correo fueron desviados, terminados o cancelados, dijo el funcionario. El 20894 Patna-Tatanagar Vande Bharat Express, 28181 Tatanagar-Katihar Express, 28182 Katihar-Tatanagar Express ha sido cancelado, agregó el funcionario.

A principios de este mes, dos entrenadores de 15269 Muzaffarpur-Sabarmati Jan Sadharan Express descarrilado en la sección Kanpur-Tundla en la División de Prayagraj, dijeron las autoridades.

Según los funcionarios ferroviarios, los entrenadores sexto y séptimo del motor se descarrilaron en la línea de bucle de la estación.

ECR lleva a cabo una prueba de prueba de 4,5 km de largo

Mientras tanto, la División Pandit deendaya (DDU) de Ferrocarril Central del Este ha alcanzado un nuevo hito al operar con éxito `Rudrastra`, un tren de carga de 4.5 km de largo, el más largo de Asia, dijo un funcionario.

Compartiendo un video del juicio en X, el ministro de ferrocarril Ashwini Vaishnaw dijo: «` Rudrastra` – el tren de carga más largo de Bharat (4.5 km de largo) «.

Ahora los trenes de flete se enviarán desde la División DDU a la División Dhanbad para una carga rápida y transporte de bienes, dijo el gerente de ferrocarril divisional (DRM) Uday Singh Meena.

«Este es un nuevo experimento, que hará que el transporte de carga y la carga sean rápidamente. Esto no solo ahorrará recursos sino también el tiempo. Indian Railways se beneficiará de esto. Rudrastra es el tren de carga más largo de Asia, según los registros de los ferrocarriles.

¿La prueba de prueba se realizó desde la estación de tren Ganjkhwaja en Chandauli para Garhwa en Jharkhand el jueves, cubriendo una distancia de 209 km en 5 horas 10 minutos a una velocidad promedio de 40.50 km por hora «, dijo Meena a PTI.

Rudrastra se preparó agregando tres bastidores de larga distancia (dos trenes de mercancías cada uno). Se incluyeron un total de 345 vagones, con 72 toneladas de productos cargados en un vagón vacío, dijo.

(Con entradas de PTI)





