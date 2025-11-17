El tratamiento facial 3 en 1 ayuda a que la piel luzca brillante, saludable y firme

Surabaya, EN VIVO –Aqua Prime FacialA mantenimiento rostro Profira Clinic lanzó el más nuevo, que combina tres tecnologías a la vez para proporcionar una piel más luminosa, saludable y firme desde dentro.

Lea también: Echa un vistazo a estas 8 formas naturales de deshacerte de la papada, ¡tu rostro automáticamente lucirá más delgado!



Este tratamiento es una evolución del tratamiento exclusivo anterior de Profira, Aqua Facial, que se ha convertido en el favorito de los clientes gracias a sus resultados reales. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Actualizar desde Signature Facial Profira

Lea también: Últimas noticias sobre estudiantes que explotaron en SMAN 72, los perpetradores ahora han sido trasladados a…



Si el clásico Aqua Facial se centra en limpiar, iluminar y cuidar el rostro, el cuello y los ojos, entonces el Aqua Prime Facial es una versión más sofisticada. Este tratamiento ahora está equipado con la tecnología Geneo X y ESA (Electrical Skin Activation) por lo que ofrece resultados más intensivos.

Lea también: 5 motocicletas fabricadas en Estados Unidos que son conocidas por su rendimiento confiable



Profira también amplía la elección de sueros en el proceso facial. De los dos que antes eran sólo dos, ahora están disponibles tres tipos de suero Capsugen:

Aqua Prime Purifying & Detox: para pieles grasas y propensas al acné que necesitan desintoxicación.

Aqua Prime Brightening: para pieles apagadas o desiguales.

Aqua Prime Revive: para necesidades antienvejecimiento, líneas finas y arrugas.

En el futuro, Profira planea agregar otras variantes de suero.

Tres tecnologías en un tratamiento

Aqua Prime Facial funciona a través de una serie de 3 tecnologías Geneo X:

1. Peeling Geneo

Exfoliación suave que desencadena la oxigenación natural desde el interior, dejando la piel más suave y lista para absorber nutrientes.

2. Infusión genética

Con la ayuda del ultrasonido, los nutrientes se entregan más profundamente para una máxima hidratación y firmeza.

3. Elevación genética

Combina Tripollar RF y ESA para estimular la formación de colágeno, aumentar la elasticidad y mejorar el contorno facial de forma natural.

Profira también agrega suero de exosomas y células madre para obtener resultados de revitalización más óptimos. Todos los procedimientos son realizados por esteticistas certificados para que permanezcan seguros y cómodos.

¿Cuándo es el momento adecuado para hacerse un tratamiento facial?

Aunque los tratamientos faciales se pueden realizar en cualquier momento, existen varios momentos ideales para obtener los máximos resultados, incluso cuando se utiliza Aqua Prime Facial:

1. Una vez cada 3 o 4 semanas

El ciclo de regeneración de la piel ocurre cada 28 a 30 días. Realizar tratamientos faciales con regularidad en estos intervalos ayuda a eliminar las células muertas de la piel, limpiar los poros y mantener una calidad de piel estable.