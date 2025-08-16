El tratamiento de Federico Chiesa hace que los fanáticos del Liverpool amen y no quieran perder

VIVA – Federico Chiesa en el centro de atención después de marcar su primer gol en la Premier League juntos Liverpool Al pelear Bournemouth. Su celebridad dio una fuerte señal sobre su futuro en Anfield.

El jugador italiano ya no se consideró incluido en el plan porque solo apareció seis veces en la Premier League la temporada pasada, cuando Liverpool ganó el 20º título en la época Ranura de arne. De hecho, se sentó en el banquillo en el primer partido de esta temporada en Anfield.

Sin embargo, Chiesa apareció como un sustituto de Florian Wirtz durante un empate 2-2, después de que Hugo Ekitice y los objetivos de Cody Gakpo fueron devueltos dos veces por Antoine Semenyo. La entrada de Chiesa inmediatamente tuvo un gran impacto.

Lanzó una espectacular patada de voleibol con Liverpool 3-2 por delante e hizo que Anfield Rumble. Después de marcar el gol, la ex estrella de la Juventus hizo la rodilla frente al encabezado, señalando el símbolo del Liverpool en su pecho.

El gesto se considera una señal de que Chiesa no tenía la intención de abandonar el Liverpool.

La reacción de los fanáticos se llenó en las redes sociales X.

Una escritura de fanáticos: «Diapositiva de rodilla, acariciando el símbolo del club. Oh Federico Chiesa … Eres muy especial y valioso para mí, y no nos dejarás».

Otros fanáticos agregaron: «Chiesa anotó y envió mensajes a través de gestos que apuntaban al símbolo, no estaba jugando aquí».

Otros comentarios leen: «El primer gol en la Premier League y él se ha besado y señalado el símbolo, como si se hubiera convertido en parte de Liverpool para siempre».

El gesto de Chiesa apareció en medio de la especulación sobre su futuro. Estaba vinculado a su regreso a Italia con Napoli o Inter Milán.

Sin embargo, el informe de La Gazzetta Dello Sport dijo que Liverpool había cambiado sus actitudes. El espacio incluso ha explicado directamente a Chiesa que todavía está incluido en el plan del equipo.

Liverpool acaba de traer a Ekitice a un costo de £ 79 millones, pero la partida de Luis Díaz, Darwin Núñez y la tragedia de que Befell Diogo Jota hizo que la presencia de Chiesa considerara cada vez más importante.

Además, Liverpool viajará a la sede de Newcastle United, quien previamente rechazó una oferta para Alexander Isak, una gran saga de transferencia que todavía era objeto de discusión sobre el intercambio de este verano.