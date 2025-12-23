El transporte público en la ruta Puncak Setop opera los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, el conductor recibe 200 mil IDR por día.

BogorVIVA – Operacional Transporte público o Transporte público De Ruta picoBogor, será suspendido temporalmente durante cuatro días, antes del feriado Navidad y año nuevo 2026. Como compensación, el gobierno provincial de Java Occidental proporcionará 200.000 IDR por día a los conductores de transporte público y propietarios de vehículos.

El jefe del Servicio de Transporte de Bogor Regency, Bayu Ramawanto, dijo que la política de detener las operaciones de transporte público en la ruta de Puncak estuvo en vigor los días 24 y 25 de diciembre y 30 y 31 de diciembre, para apoyar la regulación del tráfico y la seguridad de los usuarios de la carretera en la zona turística de Puncak.

«La suspensión temporal de las operaciones de transporte público se llevará a cabo durante cuatro días, con una compensación de 200.000 IDR por día para los conductores y propietarios de transporte», dijo Bayu citado por Antara, el martes 23 de diciembre de 2025.



La ruta hacia la cima de Bogor está congestionada desde Yakarta. (ilustración)

Explicó que la compensación fue otorgada directamente por el gobierno a los destinatarios registrados, tanto conductores como propietarios de vehículos, según datos de transporte verificados.

Según Bayu, esta política sólo se aplica al transporte público que sirve la ruta Puncak, desde el mercado de Ciawi hasta la zona turística de Puncak.

El número de transportes afectados alcanzó los 750 vehículos, destacándose la ruta 02A hasta 520 vehículos, la ruta 02B hasta 157 vehículos y la ruta 02C hasta 73 vehículos.

Bayu agregó que la recopilación de datos sobre los beneficiarios de la compensación se llevó a cabo completamente en base a nombres y direcciones, así como a la propiedad del vehículo que se verificó a través de datos de Samsat para evitar errores de distribución.

Enfatizó que el transporte público que continúe operando durante el período de suspensión temporal será inmediatamente detenido y rechazado por los oficiales en el campo.

«Estamos monitoreándolo. Si alguien todavía está operando, será detenido inmediatamente», subrayó.

Bayu dijo que esta política es autoridad del Gobierno Provincial de Java Occidental, mientras que el Gobierno de Bogor apoya la implementación en el campo a través del seguimiento y la recopilación de datos.

También dijo que se recomienda a las personas que utilizan el transporte público que ajusten sus viajes a otros modos de transporte disponibles mientras la política esté vigente.

Anteriormente, el Servicio de Transporte de Java Occidental (Agencia de Transporte Jabar) se centró en monitorear siete puntos vulnerables. congestión rutas turísticas y eliminar los modos de transporte público, carruajes y bicitaxis durante los períodos vacacionales de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru).