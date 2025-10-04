El transporte por carretera requiere un enfoque visionario







Es alentador saber que las instalaciones básicas, como baños, bombas de gasolina y centros comerciales, pronto estarán disponibles a lo largo del Samruddhi Mahamarg. El primer ministro Devendra Fadnavis ha ordenado a la Maharashtra State Road Development Corporation que designe consultores para establecer estas instalaciones básicas a lo largo de la ruta.

Esto debería detener las críticas de los viajeros sobre la falta de estos en la autopista. Estos no son lujos ni adornos, sino necesidades, uno podría calificarlos, para evitar la fatiga del conductor y los accidentes. Fadnavis sugirió con razón que al construir cualquier camino en el futuro, se debe desarrollar un «ecosistema» en el área.

Esto es importante; Los expertos han marcado proyectos residenciales, especialmente torres en áreas. Sin embargo, ¿dónde está el ecosistema para apoyarlos? Necesitamos una mirada holística e integral a cualquier infraestructuracon instalaciones adjuntas que se construyen junto a él.

Cuando uno viaja hacia el oeste, se ve carreteras/autopistas con inodoros, tiendas básicas, si no los centros comerciales y los quioscos de comida y bebida en el camino. Este no es el caso aquí. Las franjas de las carreteras no tienen baños, lo que provoca molestias, angustia y duda sobre si uno debe viajar o cancelar los viajes por carretera por completo. Las personas que viajan con personas mayores ciertamente piensan dos veces antes de usar nuestras carreteras si faltan servicios.

Esto muestra la importancia de poner una fecha límite no solo en nuestros proyectos, sino también en todas las demás infraestructura de soporte que va al lado. Necesitamos un enfoque visionario cuando se trata de hacer el transporte por carretera del futuro.

Además del calidad superior Cuando se trata de la carretera en sí, iluminación, buena señalización, visibilidad, advertencias, necesitamos baños, instalaciones de alimentos y paradas de combustible en el camino. Esto lo convierte en un proyecto completo con un enfoque no solo en el vehículo o en la carretera, sino también tejiendo en el factor humano, y cerrando el circuito, por así decirlo, para un viaje seguro.





