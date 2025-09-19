El traje de Trump contra el New York Times es arrojado

Un juez federal el viernes expulsó la demanda por difamación del presidente Trump contra el New York TimesLlamarlo «tedioso y pesado» y decir que una queja no es «una plataforma protegida para enfurecerse contra un adversario».

Trump el martes demandado El periódico, varios de sus reporteros y el editor del libro «Lucky perdedor» sobre informar sobre las finanzas y la carrera comercial del presidente.

En decisión El viernes, el juez Steven D. Merryday golpeó la queja y les dio a los abogados de Trump 28 días para refilar. El juez ordenó que la queja enmendada no tenga más de 40 páginas y que «de acuerdo con las reglas de procedimiento y de manera profesional y digna».

«Como cada abogado sabe (o se supone que sabe), una queja no es un foro público para la vituperación e invectiva, no una plataforma protegida para enfurecerse contra un adversario», escribió el juez. «Una queja no es un megáfono para las relaciones públicas o un podio para una oración apasionada en un rally político o el equivalente funcional de la esquina de los oradores de Hyde Park».

Más por venir …