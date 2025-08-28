El trailer de ‘un baile en vano’ presentado cuando Lee Hong-chi regresa a Venecia

Variedad está presentando exclusivamente el primer trailer de «Un baile en vano«La segunda característica de Lee Hong-chi después de su debut galardonado de Venice Lion of the Future Lion of the Future» Love Is A Gun «.

La película ha sido seleccionada para Settimana Internazionale della Critica (sic), la sección independiente y paralela del Festival de Cine de Venecia Organizado por la Unión de Críticos de Cine italiano (SNCCI).

El drama está protagonizada por Cici Wang como Monkey, un trabajador de teatro en el backstage que enfrenta el desempleo después de años de trabajo no recompensado. Ella lucha por asegurar viviendas en el mercado competitivo de Shanghai mientras procesa el dolor del suicidio de su compañero Leo. Monkey también está atrapado en patrones diarios repetitivos, buscando la conexión y la comprensión de los demás, solo para encontrarse con respuestas despectivas que le dicen que esté agradecida por lo que tiene.

El proyecto surgió de un momento profundamente personal de desconexión urbana para Lee. «Hubo un momento en que la ciudad en la que vivía de repente me sentía extraño», explicó el director. «Incluso amigos y lugares familiares que solía visitar me sentí distante, de una manera que no podía explicar. Eso me fascinó. Así que agarré mi cámara y comencé a filmar».

«A veces las personas que conocía, a veces extraños que conocí en la calle, solo capturando sus vidas como lo fueron en ese momento. Sabía que no duraría. Si dudara, el sentimiento desaparecería».

Compañía de Ventas y Distribución de Boutique International Películas de paralaje ha abordado las ventas mundiales en el título chino. El acuerdo marca la segunda colaboración de Parallax con Lee después de manejar las ventas internacionales en «El amor es un arma».

Mira el trailer aquí: