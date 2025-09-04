El trailer de The Secret Order ‘se burla del nuevo giro de espía

AMC Networks ha lanzado el trailer de su nueva serie en el Universo Immortal de Anne Rice, «Talamasca: The Secret Order», que se estrena el domingo 26 de octubre, en AMC y AMC+.

La primera temporada consistirá en seis episodios, cada uno se transmitirá semanalmente los domingos. «La talamasca: la orden secreta de Anne Rice se centra en» una sociedad secreta llamada talamasca, compuesta por hombres y mujeres responsables de rastrear y contener las brujas, vampiros y otras criaturas dispersas por todo el mundo «, según su loglana oficial.

Completando el elenco están Nicholas Denton, Elizabeth McGovern, William Fichtner, Maisie Richardson-Sellers y Celine Buckens. Jason Schwartzman será la estrella invitada y Eric Bogosian y Justin Kirk están repitiendo sus roles de La «Entrevista con el vampiro» de Rice como personajes cruzados en la nueva serie.

La «talamasca» de Rice es producida por John Lee Hancock y Mark Lafferty, quienes también sirven como co-showrunners, Mark Johnson, quien supervisa el universo inmortal de Rice y Tom Williams, junto con Christopher Rice y el fallecido arroz. Hancock también dirige.

Echa un vistazo al trailer a continuación.

Primero looks/trailers

Amazon Prime Video ha lanzado el trailer oficial para las temporadas 1 y 2 de la serie de comedia animada para adultos «Helluva Boss», que se estrena el 10 de septiembre.

Anteriormente lanzado en YouTube, el trailer presenta momentos de las dos primeras temporadas y se burla de nuevas imágenes del episodio original.

El nuevo episodio de precuela, titulado «Mission: Zero», sigue al IMP mientras planean su primer asesinato. «Helluva Boss» llega a las marcas de video Prime la primera vez que la serie estará completamente sin censura, subtitulada y disponible en varios idiomas.

«Helluva Boss» está protagonizada por Brandon Rogers («Class Acts»), Richard Horvitz («Invader Zim»), Vivian Williams («Anatomía de Grey’s»), Erica Lindbeck («Thundercats Roar») y Bryce Pinkham («Mercy Street»).

La serie también presenta a Alex Brightman («Hazbin Hotel»), James Monroe Iglehart («Superkitties»), Cristina Vee («Sailor Moon»), Georgie Leahy («Serie Británica Normal»), Rochelle Diamante y Morgana Ignis («Clase Acts»).

El episodio original estará disponible exclusivamente en Prime Video durante 45 días antes de estar disponible en YouTube.

Echa un vistazo al trailer a continuación.

*

Roku Originals ha presentado una imagen de primer vistazo de su nueva serie, «This First House», un próximo spin -off de «The Old House» que llegará en 2026.

Según su sinopsis oficial, el spin-off sigue a «dos familias Millennial y/o Gen Z mientras navegan por el proceso de comprar su primer hogar y aprender habilidades esenciales para mantener y mejorar sus propiedades. Guiarlos a través de este viaje serán el equipo de marido y mujer, Zack y Camille Dettmore, junto con sus expertos de bienes raíces, mortgelesas, legales y sectores de construcción».

Mientras tanto, las nuevas temporadas de «This Old House» y «Preguntar esta casa antigua» se estrenará en Roku a partir del 29 de septiembre.

Mira la primera imagen de «esta primera casa» a continuación.

PROGRAMACIÓN

Oxygen ha anunciado que «The Death Investigator with Barbara Butcher», una nueva serie True-Crime debutará el 27 de septiembre.

La serie seguirá a Butcher, un experto de renombre mundial en investigación de la muerte de Medicolegal. Butcher fue la segunda mujer jamás contratada para el papel de investigador de la muerte en Manhattan y la primera en permanecer en el puesto durante más de tres meses, donde trabajó más de 680 homicidios y desastres de masas. La temporada detallará 10 casos diferentes, incluido un periodista de Las Vegas emboscado fuera de su residencia, un cuerpo arrojado en un túnel de Nueva York y una misión para descubrir la identidad de una víctima encontrada en el East River.

«The Death Investigator with Barbara Butcher» es producida por Wolf Entertainment, Alfred Street Industries y Universal Television Alternative Studio, una división de Universal Studio Group. Dick Wolf, Tom Thayer, Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe, Maria Lane y Shannon O’Rourke sirven como productores ejecutivos de la serie.

*

Después de presentar momentos en 2024, una característica móvil que permite a los miembros guardar, revivir y compartir sus escenas favoritas, Netflix ha lanzado una actualización para sus miembros.

Lanzando junto con el lanzamiento de la temporada 2 de «Miércoles», Parte 2, los usuarios de Netflix ahora pueden establecer un punto de partida y un punto final, convirtiendo un solo escena en un clip completo para volver a ver y compartir clips del tamaño de un bits.

Mientras los usuarios de Netflix están mirando en dispositivos móviles, pueden tocar el botón «Clip» para capturar una escena específica. Una opción para ajustar dónde finaliza la escena para que los usuarios determinen la longitud del clip que desean capturar. Una vez guardado, el clip estará disponible en la pestaña ‘My Netflix’ para volver a ver o compartir.

Vea cómo funciona la función actualizada a continuación.

Estrenos/fechas

La red de alimentos estrenará el Capítulo 2 de «Harry Potter: Wizards of Baking» el 2 de noviembre a las 8:00 p.m. EST, con los nuevos episodios disponibles para transmitir en HBO Max y Discover+ al día siguiente.

Organizados por los actores de Fred y George Weasley James y Oliver Phelps, «Harry Potter: Wizards of Baking» es un espectáculo de cocina competitivo con deliciosas golosinas inspiradas en el mundo mágico. Ocho equipos compiten para crear el mejor plato, mientras que los jueces culinarios Carla Hall, Jozef Youssef y los invitados especiales vinculados a la franquicia evalúan los gustos.

La nueva temporada contará con seis episodios con los invitados Warwick Davis, Afshan Azad y Devon Murray, quienes interpretaron al profesor Flitwick, Padma Patil y Seamus Finnigan, respectivamente, en las películas originales de «Harry Potter».

Desarrollo/producción

El Lyric Hyperion Theatre ha lanzado un brazo de producción independiente, Spesh!, Que se centrará en producir especiales de comedia directamente a YouTube junto con contenido vertical corto en las sociales.

Lanzando este otoño, Emily Browning y Joey Greer («Abbott Elementary») lanzarán sus especiales inaugurales de una hora, «temporal, hermoso» y «Teeny Tiny».

¡Per Spesh!, «Temporal, Beautiful» es una deconstrucción elevada de obras de gente con canciones, fiestas sexuales y globos, y se estrenará el 4 de septiembre. «Teeny Tiny» es un sueño de fiebre desquiciado perfecto para los fanáticos de Tim & Eric y los originales de natación para adultos. Debutará el 12 de septiembre.

Upcoming alt comedy specials include: Ahmed Bharoocha (“The Late Show,” “Dream Corp LLC”), Kat Bird (“Comedy Store Door Guy”), Harper-Rose Drummond (“Parallel Play”), Babs Gray (“Toxic: The Britney Spears Story,” “Lady to Lady”), Natasha Mercado (“The Joe Schmo Show”), Veronica Osorio (“Hail,” «César!»), Alyssa Sabo y Uriah Wesman («Tres cultos entran en un bar»).

Eventos

El Savannah College of Art and Design’s SCAD AnimationFest regresará al Teatro ScadShow de la Universidad del 25 al 27 de septiembre con una alineación de proyectos de cine y televisión, invitados especiales, paneles y homenajeados del mundo de la animación.

El festival de este año incluirá paneles y discusiones con ejecutivos y creadores de Amazon MGM Studios/Prime Video, Crunchyroll, Disney Branded Television, Disney Jr., Netflix y Warner Bros. Animation junto con estudiantes de cine de SCAD actuales y anteriores.

El festival también honrará a los creadores de «Phineas y Ferb», Dan Povenmire y Jeff «Swampy» Marsh, así como a los directores de «Kpop Demon Hunters» Maggie Kang y Chris Appelhans con premios especiales por sus contribuciones a la artesanía.

La información adicional y las entradas para el festival están disponibles en el sitio web de SCAD.

Renovación

MGM+ ha anunciado la renovación de la tercera temporada de ‘Rogue Heroes «, protagonizada por Jack O’Connell, Sofia Boutella y Dominic West.

La tercera temporada de «Rogue Heroes» continuará la historia de la Unidad de las Fuerzas Especiales, con la serie semi-ficticia después del impacto de la guerra contra los hombres en Francia durante el verano de 1944. La serie seguirá a Paddy Mayne y sus pícaros a medida que han paracaídas profundamente detrás de las líneas enemigas, donde deben formarse e interrumpir el ejército alemán a medida que continúan repeliendo los avances aliados. A medida que la unidad comienza a trabajar con la resistencia francesa y los nuevos reclutas, se enfrentan nuevamente con nuevos desafíos a medida que comienza a tener lugar la liberación de Europa occidental.

Los nuevos miembros del reparto incluirán a Lorne MacFadyen, Nick Hargrove, Andrew Dawson y Jake Jarratt. Theo Barklem-Biggs, Corin Silva, Jacob Ifan, Jacob McCarthy, Stuart Campbell, Bobby Schofield y Jack Barton repetirán sus papeles para la tercera temporada.

«Rogue Heroes» es creado por Steven Knight («Peaky Blinders»), y realizado por la BBC y Kudos. Stephen Woolfenden regresará como director, junto con Stephen Smallwood como productor. La serie es ejecutiva producida por Karen Wilson, Emma Kingsman-Lloyd y Martin Haines para Kudos, y Nick Lambdon para la BBC.