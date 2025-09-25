«Joan of Arc», la nueva película de 62 minutos de Hlynur Pálmasonha compartido un avance oficial con variedad mientras la película se prepara para su estreno mundial esta noche en Festival de Cine de San SebastiánSección de Tabakalera de Zabaltegi.

El director islandés se ha convertido en un favorito de San Sebastián, trayendo varias obras, en varios formatos, al festival de este año.

En «Joan of Arc», tres hermanos crean una figura similar a un caballero, solo para desatar un aluvión de flechas sobre ella. A lo largo de las estaciones, observamos sus vidas mientras construyen y demolimos su creación realista.

Estrata a los tres hijos de Pálmason: ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson y þorgils Hlynsson, quienes han aparecido en varias de sus obras, incluida su largometraje más reciente «El amor que queda» y el cine de culto «Nest», que también tocó en Zabaltegi Tabakalera en San Sebatián después de un World Film en Nest «. «Joan of Arc» también reúne a Pálmermason con el editor regular de colaboradores Julius Krebs Damsbo y el diseñador de producción Frosti Fri∂riksson.

«Joan of Arc» se describe como una pieza complementaria lírica de «The Love That Ress», la entrada de Oscar de Islandia en la categoría de Best International Feats de los Premios de la Academia, que también se incluyó en «Best of Cannes: Critics Pick 17 debe ver películas del Festival 2025».

«El amor que queda», que se estrenó en Cannes, se reproduce en la sección Perlak de San Sebastián, que destaca las mejores películas del año.

La película de Pálmermason «Godland» W un premio Zabaltegi-Abakalera y San Sebastián en

Además de una película y una película de longitud media, Pálermason también se presenta con una importante exposición individual en Tabakalera, el Centro Internacional de Arte Contemporáneo de la Ciudad, a la vista en San Sebastián, la Sala de Exposiciones de Tabakalera durante el Festival y el 28 de septiembre. Simplemente titulado «Pálmason», esta es la primera exposición de Pálmason de Tres Proyectos y presentes. a «Godland» y una nueva película/instalación producida por Tabakalera.

«Joan of Arc» es producido por Anton Máni Svansson para Still Vivid (Islandia) y Katrin Pors para Snowglobe (Dinamarca), coproducido por Mikkel Jersin Jersin de Snowglobe (Dinamarca) y DiDar Domehri de Maneki Films (France) y apoyado por el Centro de Cine Isellandia de Iiclanda, Detanske Filminstitut, Cnc y Sss.

Las nuevas ventas de películas de Jan Naszewski manejan las ventas internacionales.