El tráiler de ‘Mahabharat’ impulsado por IA se adelanta al debut en India

Redes de medios colectivos Historiaverso ha lanzado el primer tráiler de su versión impulsada por inteligencia artificial de “Mahabharata”, brindando a los espectadores una visión inicial de una versión tecnológica de la antigua epopeya india.

El avance de la serie, titulado “Mahabharat: Ek Dharmayudh”, destaca el enfoque de la producción para fusionar la narrativa clásica con herramientas contemporáneas. El proyecto involucró al estudio Galleri5 de Collective Artists Network, donde los equipos creativos utilizaron AI tecnología para construir el mundo de la epopeya y dramatizar sus conflictos legendarios y sus cuestiones éticas.

El venerado texto, que sigue una devastadora disputa familiar y explora profundas ideas filosóficas y espirituales, ha tenido numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, incluida una inmensamente popular en el canal estatal indio Doordarshan y otra de Peter Brook, que fue recientemente restaurado. Un recuento animado está previsto en Netflix.

«Para muchos de nosotros, ver ‘Mahabharat’ en la televisión era parte de nuestra infancia. Esos domingos por la mañana significaban algo especial», dijo Vijay Subramaniam, fundador y director ejecutivo del grupo Collective Artists Network. «Con ‘Mahabharat’ habilitado por IA, queríamos recuperar ese recuerdo, pero hacerlo sentir fresco, relevante y hecho para este momento. El tráiler es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Es emotivo, es grande y está construido con cuidado. Hemos tratado de mantener lo que hizo que la historia fuera atemporal y al mismo tiempo permitimos que la tecnología abriera nuevas puertas sobre cómo se puede contar».

La empresa combina la unidad Historyverse de Collective con Prasar BharatiEl servicio público de radiodifusión de la India, en lo que ambas partes describen como una asociación sin precedentes entre la infraestructura de medios establecida y los métodos de producción emergentes.

Gaurav Dwivedi, director ejecutivo de Prasar Bharati, dijo: «En Prasar Bharati, siempre hemos creído en el poder de las historias que unen a las personas. El ‘Mahabharat’ habilitado por la IA es un ejemplo maravilloso de cómo la tradición y la tecnología pueden trabajar de la mano. Es emocionante ver una epopeya como esta recontada para la era digital mientras se mantiene fiel a sus raíces. Este es exactamente el tipo de innovación que mantiene nuestra cultura legado vivo para las generaciones venideras”.

La serie representa un caso de prueba para las capacidades de producción digital de la India, alineándose con iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo tecnológico local.

La distribución se dividirá en dos plataformas con diferentes formatos. WAVES OTT transmitirá la serie a partir del 25 de octubre, en episodios cortos de 3 a 4 minutos cada uno, con un total de alrededor de 600 entregas.

Doordarshan transmitirá episodios más largos de 22 minutos a partir del 2 de noviembre, en su horario del domingo a las 11 a.m., con aproximadamente 250 episodios planeados.

WAVES, que opera como el servicio de transmisión por secuencias de Prasar Bharati, ha construido su audiencia a través de programación orientada a la familia en múltiples idiomas indios y ahora extiende su alcance a nivel internacional.

Mira el tráiler aquí: