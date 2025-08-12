El trailer de la temporada 5 de ‘solo asesinatos en el edificio’: ¿Quién es asesinado?

«Solo asesinatos en el edificio«Está de regreso con la temporada 5, debutando el 9 de septiembre, y Hulu ha lanzado un avance que muestra el nuevo misterio de la comedia, y su elenco apilado.

La serie de media hora está protagonizada por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez, quienes se unen como investigadores de crimen aficionado y verdaderos podcasters de crimen después de una serie de asesinatos sospechosos en su complejo de apartamentos de Nueva York.

En la temporada 5, el portero del trío Lester (Teddy Coluca) muere en circunstancias misteriosas, y Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gómez) se niegan a aceptarlo como un accidente. Una vez más, trabajan juntos para descubrir la verdadera historia de la muerte de Lester, sumergiéndose en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá para revelar «una peligrosa red de secretos que conectan poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes del Arconia», según la loglina. A medida que descienden más profundamente en el misterio, también notan una creciente división entre la Nueva York que pensaron que conocían y que la nueva Nueva York evolucionó frente a sus ojos, donde la mafia lucha por aferrarse al poder como jugadores nuevos e aún más peligrosos que emergen.

La temporada 5 de «Only Murders» cuenta con un conjunto impresionante que incluye a Meryl Streep, Michael Cyril Creighton, Bobby Cannavale, Coluca, Beanie Feldstein, Jermaine Fowler, Keegan-Michael Key, Richard Kind, Nathan Lane, Téa Leoni, Logan Lerman, Da’Vine Joy Randolph, Christianne Walthz, DéniM Zellweger. Las estrellas invitadas anteriores incluyen a Paul Rudd, Mel Brooks, Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Amy Schumer, Matthew Broderick, Molly Shannon y Eva Longoria.

Creado por Martin y John Hoffman, «solo asesinatos en el edificio» se ha convertido en un imán de premios, anotando 56 nominaciones al Emmy y 7 victorias en sus primeras cuatro temporadas.

Mire el trailer de la temporada 5 de «Solo asesinatos en el edificio» a continuación.