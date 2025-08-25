El trailer de ‘Hijra’ con destino a Venecia de Shahad Ameen debuta

Escritor saudí-director Shahad Ameen vuelve a la Festival de Cine de Venecia con «Hijra», que tiene su estreno mundial en la sección Spotlight. Su debut «Scales» también se estrenó en Venecia y luego ganó más de 15 premios internacionales y representó a su país en la carrera de los Oscar. Variedad Debuta el trailer de «Hijra» aquí.

Ameen dijo que era una película muy desafiante para hacer. «Filmamos en ciudades y regiones remotas, pero creíamos profundamente en la importancia de contar esta historia, una historia de mujeres sauditas de diferentes generaciones, ubicadas dentro de un rico contexto humano e histórico», dijo.

La película se centra en Janna, de 12 años, que se embarca en un viaje hacia La Meca para preformar al Hajj con su estricta abuela Sitti y la rebelde hermana de 18 años Sarah. Pero antes de llegar a su destino, Sarah desaparece, obligando a Janna y Sitti a una búsqueda tensa y urgente.

Temeroso del padre de Sarah descubriendo la verdad, Sitti y Janna se esfuerzan hasta el límite, decididos a descubrir por qué Sarah desapareció. Su viaje se extiende desde el sur de Arabia Saudita A sus fronteras del norte, cruzando las viejas rutas de peregrinación y confrontadores de extraños, paisajes implacables y secretos familiares de larga data.

A medida que se acercan, Janna comienza a descubrir historias del rico y complicado pasado de Sitti. La búsqueda de Sarah revela profundas divisiones intergeneracionales entre las mujeres de su familia. Y a medida que su duro viaje comienza a reflejar las pruebas espirituales del propio Hajj, Janna y Sitti pueden encontrar algo aún más poderoso que la reconciliación: la redención.

La película Khairia Nathy, Animales al-Dhafiri, Lamar para el varic de Satanás.

Es producido por Mohamed Jabarah al-Daradji en el Centro de Cine Independiente Iraqi, Beit Ameen for Production y Faisal Baltyor de Ideation Studios.

Los coproductores son Ayman Jamal, Mohammed Alawi, Mohamed Hefzy de Film Clinic, Ali al-Darraji de HumanFilm, Three Arts » Aboud Ayash, Red Mar Fund and Film Alula.

Las ventas internacionales son administradas por el Centro de Cine Independiente Iraqi.