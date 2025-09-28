Ulrich Köhler‘S «Gavagai» ha presentado su trailer con Variedad antes de la proyección de la película el domingo en el Festival de cine de Zurich.

Luxbox está manejando las ventas internacionales de la película, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York, se manejan.

La película se desprende durante la sesión turbulenta de una adaptación «Medea» en Senegal. En el set, Maja busca consuelo en una historia de amor con su coprotagonista Nourou. Meses después, se encuentran nuevamente en el estreno de la película en Berlín. Los viejos sentimientos resurgen, pero un incidente racista perturba su reunión. Las tensiones se elevan a medida que todos intentan hacer lo correcto. Mientras la antigua tragedia se desarrolla en la pantalla, se desarrolla un drama contemporáneo.

Dennis Lim, director artístico del Festival de Cine de Nueva York, comentó: «Köhler se especializa en películas astutas y tonalmente sorprendentes sobre la desconexión intercultural, y ‘Gavagai’ es su película más ambiciosa y expansiva hasta ahora, un relato preciso de las crisis morales y los sesgos sociales, modernos y antiguos, internos y externas».

El elenco que incluye al seguidor de Jean-Christophe (Soveuu), Maren Eggert (MAJAS), Natanie Richard (Supring), Anana Diekere Thianadium (Aïta) y Maleusz).

Los productores son Ingmar Trost y Clement Duboin. El coproductor es Maren Ade. La compañía de producción principal es Sutor Kolonko, y el socio de coproducción es Good Fortune Films.

«Bungalow» (2002) y «Montag Kommen Die Fenster» (2006) se mostraron en numerosos festivales y recibieron varios premios. «Schlafkrankheit (2011) recibió el Silver Bear al Mejor Director en el Berleral.» En My Room «(2018) se estrenó en la Sección de Ciertas de Cannes.» Un año voluntario «(2019), realizado en colaboración con Henner Winckler, proyectado en competencia en Locarno.