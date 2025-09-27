El trágico destino del Manchester United en la sede de Brentford

Inglaterra, Viva – Manchester United (Mu) debe irse a casa con las manos vacías después de ser derrotado 1-3 de Brentford en la semana 6 Liga Premier 2025/26 en el GTech Community Stadium, Londres, el sábado por la noche, WIB 27 de septiembre de 2025.

Este partido estuvo marcado por el fracaso de la penalización del Capitán Mu, Bruno Fernandes. Dos goles de Igor Thiago hicieron que el equipo local fuera antes de que el primer gol de Benjamin Sesko redujera el retraso de MU.

Estos resultados se suman a sus notas malas al comienzo de la temporada. Las tropas de Ruben Amorim están actualmente en el puesto 13 con 7 puntos.

Mientras que Brentford ganó tres puntos importantes frente a sus seguidores, lo que los hizo subir al 11º con los mismos puntos pero por delante de la diferencia de goles, según lo informado por el sitio web oficial de la liga inglesa.

Brentford pareció agresivo desde los primeros minutos e inmediatamente abrió el marcador cuando el juego había estado funcionando durante ocho minutos.

Igor Thiago usó con éxito una trampa de fuera de juego fallida y conquistó al portero Altay Bayindir para traer el anfitrión principal de 1-0.

El equipo de Thomas Frank continuó presionando y anotó nuevamente en el minuto 20. La pelota desde el borde de Bayindir fue golpeada inmediatamente por Thiago frente a la portería, además de hacer que Brentford ganara 2-0.

Manchester United tuvo la oportunidad de reducir el retraso en la primera ronda. En el minuto 35, Benjamin Sesko usó el caos en el cuadro de penalización de Brentford para marcar su primer gol con los Red Devils, cambiando el puntaje a 2-1.

MU espera igualar en el medio de la segunda mitad después de que el árbitro señaló el punto blanco debido a las violaciones de Nathan Collins contra Bryan Mbeumo.

Sin embargo, la oportunidad se desperdició después de que la ejecución de Bruno Fernandes fue frustrada por el portero Brentford, Caoimhin Kelleher.

Sus esfuerzos para aumentar en realidad condujeron al desastre. Durante el tiempo de lesión, Mathias Jensen confirmó la victoria de Brentford a través de su objetivo, mientras cerraba el partido con un puntaje de 3-1.

Composición del jugador

Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sep van den Berg, Aaron Hickey (Henry 75 ‘); Jordan Henderson (Onyeka 81 ‘), Yehor Yarmoliuk; Dango Ouattara (Lewis Potter 75 ‘), Mikkel Damsgaard (Janet 81’), Kevin Schade; Igor Thiago (Jensen 90 ‘).

Manchester United: Altay Bayindir; Luke Shaw, Luke Shaw; Dalot, Manuel Farth, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu (85 ‘); Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

(HORMIGA)