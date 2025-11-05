El trágico destino del jugador holandés que llamó a Indonesia un país pobre

VIVA – No Anco Jansen volvió a robarse la atención del público futbolístico tras sus declaraciones sobre Indonesia se volvió viral nuevamente en las redes sociales. El ex jugador del PSM Makassar hizo una vez comentarios mordaces sobre Indonesia en un podcast en los Países Bajos.

En una emisión titulada Voetbalpraat, Jansen calificó a Indonesia de «país muy pobre» y evaluó que el fútbol indonesio no ha logrado logros significativos.

En la entrevista, Jansen admitió que le sorprendió el fenómeno de que los indonesios sean muy activos en las redes sociales.

Según él, en medio de malas condiciones económicas, la gente todavía puede conectarse digitalmente y, a menudo, criticar a los futbolistas.

«Sí, esto se debe principalmente a las redes sociales. Jugué allí durante la pandemia. Indonesia es un país muy pobre, pero todo el mundo tiene smartphones e Instagram es muy popular allí», dijo Jansen.

«Si no logro marcar, me aconsejaron que no mirara las redes sociales durante dos días», continuó.

En la misma ocasión, Jansen también se refirió a la calidad de la infraestructura y el desarrollo del fútbol indonesio. En su opinión, las instalaciones, la academia y los entrenadores todavía están lejos de los estándares europeos.

«Las instalaciones, la academia y los entrenadores son limitados. Eso explica bastante. Eso es lo que entiendo», dijo Jansen.

Aparte de eso, el jugador nacido en Zwolle también bromeó diciendo que la popularidad de los jugadores naturalizados se debe más a la cantidad de seguidores en las redes sociales que a los logros en el campo.

«Los jugadores naturalizados consiguen millones de seguidores y llaman la atención. Sin embargo, el fútbol en Indonesia no es nada», afirmó.

Anco Jansen nació en Zwolle, Países Bajos, el 9 de marzo de 1989. Juega como delantero y a lo largo de su carrera ha defendido principalmente a clubes de mitad de tabla como PEC Zwolle, Groningen, SC Cambuur, De Graafschap, Roda JC Kerkrade, FC Emmen y NAC Breda.

En la temporada 2021-2022, Jansen tuvo una carrera en Indonesia con el PSM Makassar. Sin embargo, su trabajo no duró mucho. Después de eso, regresó a Holanda y jugó en el DZOH Emmen en la temporada 2022-2023.

Ahora, el jugador de 36 años figura en la lista del VV Dieze West Zwolle, un club de cuarta división de la liga holandesa. Según datos de Transfermarkt, Jansen no ha jugado ni un solo partido desde que llegó, de hecho el club sólo tiene nueve jugadores activos en su plantilla.