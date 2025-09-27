VIVA – El trágico destino experimentado por el jugador de la liga española Laliga, Facundo Garces. Fue dejado de caer del escuadrón Alaves deportivos Por sanciones FIFA que fue retirado para la Asociación de Fútbol de Malasia (Familia).

«Deportivo Alaves ha recibido una notificación oficial sobre las sanciones impuestas por el Comité Disciplinario de la FIFA a Facundo Garces», dijo el comunicado oficial del club el sábado 27 de septiembre de 2025.

«Como resultado de esta decisión, Facundo Garces no se incluirá en el equipo para el partido contra el Mallorca RCD», dijo la declaración del club.

Este escándalo, además de dañar a Malasia, también tiene un impacto negativo en las Garces de Facundo. En el lanzamiento de la FIFA, se le prohibió realizar actividades en el fútbol durante 12 meses y una multa de 41 millones. En cuanto a Alaves, deben perder jugadores que hayan sido un pilar en el corazón de la defensa.

Garces es una figura que es un jugador importante en Alaves. Él siempre juega como titular y se completa con los seis partidos que se han jugado.

Además de Garces, para este caso, la FIFA también impuso sanciones a Gabriel Felipe Arrocha, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui y Hector Alejandro Helvel Serrano.