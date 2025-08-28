VIVA – Manchester United tengo que levantar la maleta más rápido que la copa carabao o Copa de la liga inglesa 2025/2026. Los Red Devils fueron humillados por el equipo de la cuarta casta, Grimsby Town, a través de un tiroteo de penalti.

El partido que se celebró en la segunda mitad se convirtió en una pesadilla para Mu. Había dejado atrás, Mu logró igualar el puntaje a 2-2 en el tiempo normal. Sin embargo, desafortunado destino Befell Manchester Red durante un tiroteo penal. Perdieron con un puntaje de 11-12 ante Grimsby.

Este resultado muestra nuevamente que el fútbol no es un gran nombre. MU, quien una vez dominó la Premier League y tiene una colección del trofeo de la Liga de Campeones, en realidad cayó de un pequeño equipo cuyo valor de mercado estaba muy por debajo de ellos.

Grimsby Town en sí es solo el club EFL League dos o la cuarta casta Liga Premier. Son tres niveles bajo el Manchester United que compiten en la Premier League.

Aún más sorprendente, cuando se habla del valor de mercado, la comparación de los dos equipos es realmente cojo. Citando a Fox Soccer y Transfermarkt, el valor de mercado combinado del equipo MU alcanza los US $ 1.197 mil millones o alrededor de Rp19.5 billones.

Mientras tanto, el valor de mercado de todos los jugadores de Grimsby Town está solo en el rango de US $ 4.8 millones o equivalente a Rp79.48 mil millones. Es decir, su valor de mercado es 250 veces más pequeño que MU.

De hecho, en comparación con Persib Bandung, que acababa de ganar la Liga 1, el valor de mercado de Grimsby todavía estaba muy atrás. Se estima que PERSIB tiene un valor de mercado de jugadores de alrededor de US $ 9.4 millones o RP154.3 mil millones.