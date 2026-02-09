El trágico destino de Michael Carrick a pesar de llevar a MU a 4 victorias

VIVA – Michael Carrick tiene el potencial de tragarse una gran decepción a pesar de que trae éxito manchester unido subida para el resto de la temporada. El técnico interino de 44 años volvió a llamar la atención tras llevar a los Red Devils a una victoria por 2-0 sobre Tottenham Hotspur que jugó con 10 personas, el fin de semana pasado.

La victoria fue la cuarta consecutiva desde que Carrick fue nombrado entrenador interino el mes pasado. Este récord también puso fin a la racha ganadora del United desde la era de Erik ten Hag. Bajo el mando de Carrick, EN ahora ha pasado al cuarto lugar en la clasificación primera división y están en camino de clasificarse para la Liga de Campeones.

Carrick no sólo fue consistente, sino que también logró victorias monumentales sobre Manchester City y Arsenal. Su actuación generó el apoyo de algunos fanáticos y observadores para que se convirtiera en entrenador permanente.

Sin embargo, esa esperanza podría ser unilateral. El propio Carrick enfatizó que no quería decisiones reactivas sobre su futuro. Por otro lado, las señales de la dirección del club apuntan a otras opciones.

El propietario minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, reconoció previamente errores del pasado, incluida la decisión de apresurarse a extender el contrato de Erik ten Hag después de ganar la Copa FA de 2024. Según se informa, la dirección ha aprendido de esta experiencia y ahora está eligiendo un enfoque más racional y menos emocional.

Esta situación pone a Carrick en peligro de ser eliminado del mercado de entrenadores permanentes, aunque sea capaz de mantener la regularidad hasta el final de la temporada. De hecho, varias fuentes internas dicen que United ha comenzado a compilar una lista de candidatos para un nuevo entrenador.

Gary Neville también estuvo de acuerdo con esta afirmación. El ex capitán de MU reveló que la búsqueda de un nuevo entrenador ya está en marcha, indicando que el impresionante desempeño de Carrick no es suficiente para sellar su futuro en Old Trafford.