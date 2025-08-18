El tráfico fue congestionado, Yakarta regresó a la normalidad después del mar de la Misa del Aniversario de la República de Indonesia.

Yakarta, Viva – actual tráfico De regional Monas a Sudirman ahora ha vuelto a la normalidad después Operación Merdeka Jaya 2025, Rampung.

El Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional asegura que la seguridad se ejecute según el plan a través de la Operación Merdeka Jaya 2025, para asegurar el evento celebración El 80 aniversario de la República de Indonesia, que se centró en el área de Monas para la rotonda, Yakarta, terminó en una fanfarria y ordenada.

Cabeza Korlantas PolriEl inspector general de policía, Agus Suryonugoho, dijo que esta operación era una forma especial de atención del jefe de la policía nacional, Listyo Sigit Prabowo, para mantener el funcionamiento suave de toda la serie de actividades.

«La Operación Merdeka Jaya es parte de la atención del Jefe de la Policía Nacional, de modo que todo fuera de la sede de la Policía Nacional y la Policía del Metro hasta esta noche para monitorear y Alhamdulillah funcione sin problemas», dijo, el lunes 18 de agosto de 2025.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

La Operación Merdeka Jaya se consideró exitosa en el mantenimiento de la seguridad y la comodidad de la comunidad durante este momento nacional importante. Agregó que la atmósfera en el campo era propicio para las personas presentes que mostraban un alto entusiasmo por la celebración.

Aunque el volumen de vehículos aumentó bruscamente durante el evento, se pueden controlar las condiciones de tráfico. El inspector general Agus dijo que había habido un aumento en el flujo de vehículos en varios puntos, pero esto había sido anticipado antes.

«De hecho, hay un aumento en el recuento de tráfico. Por lo tanto, el aumento en el número de vehículos, el aumento en las masas presentes. Pero gracias a Dios que hemos preparado lo más bien posible», dijo.

Agregó que la seguridad había sido diseñada desde el principio a través del juego de piso táctico (TFG), incluido el escenario de la transferencia de corrientes, escolta, al cierre de actividades. El cierre del tráfico alrededor de la ubicación del evento se llevó a cabo situacional y flexible. Afirmó que, aunque algunos caminos se cerraron en la cima del evento, las rutas alternativas aún estaban preparadas para mantener la movilidad suave.

«El camino en principio solo es el sí abierto. Por lo tanto, no es absolutamente cerrado.