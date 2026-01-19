El tráfico de vehículos en la autopista de peaje MBZ aumenta un 14,72 por ciento durante las largas vacaciones de Isra Miraj

Jacarta – Un total de 189.290 vehículo registrados cruzando la autopista de peaje Mohamed Bin Zayed o MBZ durante el periodo día festivo advertencia Isra Miraj El profeta Mahoma vio en 1447 Hégira. Las vacaciones largas comienzan del 15 al 17 de enero de 2026.

Lea también: 5 prácticas recomendadas de Isra Mi’raj para musulmanes



PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) afirmó que del número total de vehículos, se observó que 105.398 salían de Yakarta o un aumento del 19,55 por ciento en comparación con el tráfico normal de 88.162 vehículos.

«El volumen de tráfico de vehículos durante este período aumentó un 14,72 por ciento en comparación con el tráfico normal, es decir, 165.005 vehículos», dijo GM Operaciones y Mantenimiento PT JJC Desti Anggraeni en Bekasi, Java Occidental, citado el lunes 19 de enero de 2026.

Lea también: Ministro de Religión en la conmemoración de Isra Miraj 2026: Las oraciones enseñan piedad social y ética ambiental



Explicó que otros 83.892 vehículos se dirigían a Yakarta, un aumento del 9,17 por ciento respecto al tráfico normal de 76.843 vehículos. Al final de este período o el sábado (17/1), se observó que 24.808 vehículos salían de Yakarta, un 19,23 por ciento menos que el tráfico normal de 30.713 vehículos.

La disminución se produjo en todos los períodos, registrándose la mayor cifra el sábado por la mañana, es decir, un 23,75 por ciento en comparación con las condiciones normales.

Lea también: El Honda Passport 2026 obtiene el premio más alto en seguridad del IIHS



Además, el volumen de vehículos que se dirigen a Yakarta se registró en 30.868 vehículos, un aumento del 4,85 por ciento en comparación con el tráfico normal, es decir, 29.440 vehículos.

«El aumento en el volumen de tráfico se produjo durante el día y la noche, alcanzando un 15,08 por ciento y un 4,04 por ciento respectivamente, aunque por la mañana se registró un 9,88 por ciento respecto a las condiciones normales», dijo.

Las condiciones generales del tráfico en el tramo elevado de MBZ durante ese período mostraron que el flujo de vehículos hacia Yakarta era más dominante que el flujo de vehículos que salían de Yakarta.

Su partido continúa monitoreando intensamente las condiciones del tráfico y garantizando la preparación de los servicios operativos para mantener la fluidez, la seguridad y la comodidad de los usuarios de la carretera durante el período de vacaciones en Isra Miraj.

También se recomienda a los usuarios de la carretera que siempre prioricen la seguridad, garantizando que los conductores y los vehículos estén en óptimas condiciones, manteniendo la energía eléctrica y el combustible adecuados y anticipando posibles cambios climáticos.

«Manténgase alerta para que el viaje sea seguro y cómodo hasta llegar a su destino, especialmente cuando conduce en condiciones de lluvia porque puede afectar la visibilidad y las condiciones del firme de la carretera», dijo. (Hormiga)