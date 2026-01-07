El tráfico de datos de XLSmart se dispara

Jacarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk afirma haber logrado controlar el aumento de las necesidades de servicios de datos de los clientes durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru).

Según los resultados del monitoreo de la red durante el período del 24 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, el tráfico promedio del servicio XLSmart aumentó un 12 por ciento en comparación con los días normales.

Mientras tanto, el aumento máximo en el tráfico del servicio se produjo en la víspera de Año Nuevo en la ubicación de la plaza Ponorogo, Ponorogo Regency, Java Oriental, que alcanzó el 267 por ciento en comparación con las condiciones del día normal.

«Como predijimos, los servicios de streaming volverán a dominar el aumento del tráfico durante el período navideño. Mientras tanto, los servicios de conversación (voz) experimentaron una disminución del 10 por ciento, mientras que los servicios de SMS realmente experimentaron un aumento del 12 por ciento en comparación con los días normales», dijo Director y director de tecnología XLSmart, Shurish Subbramaniam, en Yakarta, miércoles 7 de enero de 2026.

Añadió que el rendimiento de la red se mantuvo bien y no experimentó interrupciones significativas, por supuesto debido a las medidas de anticipación que se habían tomado.

Comenzando por aumentar la capacidad de la red hasta duplicar, desplegar BTS móviles (MBTS) en puntos estratégicos, preparar generadores y reservas de energía, así como preparar la ingeniería de conmutación de red para mantener la continuidad del servicio si ocurren interrupciones en el campo.

Los datos de la red XLSmart también muestran una alta actividad digital de los clientes durante el período navideño. El tráfico de datos en las zonas residenciales, incluida Jabodetabek y otras grandes ciudades, sigue aumentando aproximadamente un 51 por ciento en comparación con los días normales.

A nivel nacional, los mayores aumentos de tráfico se registraron en varios distritos y ciudades con alta movilidad y destinos turísticos, con un aumento de más del 12 por ciento en comparación con los días normales.

Por provincia, el mayor aumento en el tráfico se produjo en Dairi Regency, Sumatra del Norte, con un aumento promedio de alrededor del 61 por ciento, seguida por la ciudad de Banjar Baru, Kalimantan del Sur, con un aumento del 59 por ciento, y Banjar Regency, Kalimantan del Sur, con un aumento del 40 por ciento.

Para las regiones de Java Occidental, Java Central y DIY, el tráfico de datos aumentó en un promedio de alrededor del 13 por ciento en comparación con los días normales, y los 3 principales distritos/ciudades aumentaron, incluidas la ciudad de Semarang, West Bandung Regency y Bantul Regency.

En promedio, el tráfico de datos en la provincia de Java Oriental aumentó alrededor de un 7 por ciento, con un aumento en las 3 principales ciudades/distritos, a saber, Sidoarjo Regency, Mojokerto Regency y Surabaya City.