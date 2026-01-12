El tráfico de Ciputat se ha visto congestionado esta mañana debido a la caída de árboles, afortunadamente la evacuación se ha producido rápidamente

Tangerang del Sur, VIVA – Esta mañana, lunes 12 de enero de 2026, flujo de tráfico en Camino RE Martadinata, Ciputat, Tangerang del Sur, tuvo hipo después de un árbol angsana, cayó justo enfrente de la piscina de autobuses TransJakarta.

Lea también: Hay un nuevo coche eléctrico listo para competir con el Tesla Model Y



Este evento es preocupante vehículo Cual cruzado en la ruta muy transitada. El jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, dijo que su partido desplegó inmediatamente personal para regular el flujo de tráfico y calmar la situación.

«Implementar normas de tráfico debido a la caída de árboles que interrumpió el flujo de vehículos en Jalan RE Martadinata», dijo Bambang a los periodistas.

Lea también: Este nuevo SUV eléctrico ofrece larga autonomía y carga súper rápida



Bambang agregó que varios miembros del personal de Brimob también fueron enviados al lugar para ayudar con la evacuación. Los agentes cortaron troncos de árboles que bloqueaban parte de la carretera, garantizando que el proceso de evacuación fuera rápido y seguro.

«Gracias a la vigilancia de los oficiales conjuntos en el terreno, se pudo controlar inmediatamente el flujo de tráfico obstaculizado», afirmó.

Lea también: Existe una nueva innovación para cargar baterías de coches eléctricos



Ahora, los árboles caídos han sido evacuados con éxito y el flujo de tráfico alrededor del lugar ha vuelto a la normalidad. Se recomienda a los vecinos y automovilistas tener precaución al pasar por esta zona.

«Los árboles caídos han sido evacuados con éxito y el flujo de tráfico ha vuelto a la normalidad», afirmó de nuevo.