El trabajo del esposo de MPOK es alarmante, ¿qué tal el destino de 4 hijos, incluidos los gemelos?

VIVA – La partida de la comediante Nina Carolina, mejor conocida como MPOK ALPADejando una herida profunda para su familia y fanáticos. Sin embargo, la pena más dura sintiente por su esposo, Aji Darmajiquien ahora debe enfrentar la gran responsabilidad sola.

Perder a su amada esposa hacía desmayarse y necesitaba la ayuda de oxígeno, lo que refleja cuán grande es el impacto emocional que experimentó.

Ahora, un desafío más pesado que espera: criar cuatro hijos, incluido un par de gemelos de 10 meses, sin la presencia de su esposa. Además de las cargas emocionales, Aji también debe enfrentar el centro de atención pública que no siempre es amigable.

Anteriormente, se convirtió en el tema de la discusión de los ciudadanos cuando el costo de la entrega de MPOK ALPA fue asumido por las parejas famosas Raffi Ahmad y Nagita Slavina.

La asistencia por valor de alrededor de Rp150 millones para el proceso de nacimiento de MPOK ALAPAN TWINS desencadenó comentarios inclinados. Aji fue etiquetado como irresponsable y considerado no tener un trabajo, algunos incluso sospecharon que solo confiaba en los ingresos de su esposa.

Sin embargo, MPOK ALPA defendió firmemente a su esposo de la acusación mucho antes de que falleciera. En una sesión en vivo en las redes sociales, explicó la profesión de Aji para enderezar la percepción negativa de los ciudadanos.

«Muchas de las personas que comentan (esposo) no están trabajando en su vida. Hola internautas, quiero saberlo.

Reveló que Aji no solo era un esposo, sino también su gerente en el mundo del entretenimiento, con ingresos que incluso excedieron su propio salario.

«Ahora mi esposo es mi gerente. Así que no vuelvas a preguntar. Mi esposo tiene un trabajo, su salario es más grande que yo. Mi gerente, mi gerente», continuó.

MPOK Alpa también enfatizó que a su esposo no le importaba la ayuda de Raffi Ahmad y Nagita Slavina. Para Aji, la mano amiga se siente como un alivio en el medio de la carga financiera de la familia.

«Mi esposo es Alhamdulillah, su nombre se paga.

La humilde actitud de Aji muestra su madurez emocional al recibir ayuda sin sentirse acorralado.

Ahora, con la partida de MPOK ALPA, Aji enfrenta una tarea difícil de cuidar y criar a sus cuatro hijos, incluidos dos gemelos que aún necesitan atención adicional.

Aunque el centro de atención público había dudado de su habilidad, el papel de Aji como gerente, así como la columna vertebral de la familia, mostró su dedicación. El apoyo moral de la comunidad ahora es una esperanza para ayudar a Aji a someterse a esta nueva fase difícil, para el futuro de sus hijos.