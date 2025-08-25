El ‘tóxico’ de Yash consigue a JJ Perry y un equipo de acrobacias totalmente indias para disparar

Si bien la mayoría de las producciones se extenderían por las escotillas durante la castigadora temporada de monzón de Mumbai, los creadores de «Tóxico: un cuento de hadas para adultos» están haciendo lo contrario, inclinándose en el caos con lo que se promociona como una de las acciones de acción más audaces del cine indio hasta la fecha.

A los ojos de esta tormenta creativa está JJ Perry, el arquitecto de acción de Hollywood detrás de la coreografía de crujir hueso de «John Wick«Y» Fast & Furious «. El veterano de acrobacias actualmente está profundamente en un maratón de acción de 45 días que está redefiniendo el libro de jugadas para el espectáculo del cine indio.

Pero aquí está el pateador: Perry, que generalmente reúne a equipos internacionales de sueños de especialistas en trucos, esta vez ha sido completamente local, recogiendo a una tripulación completamente india después de presenciar sus chuletas de primera mano.

«Esta tripulación india es de clase mundial. Por eso elegí trabajar con ellos», dice Perry. «Estamos abordando una secuencia importante en este momento, y estoy muy entusiasmado de asumir esto. Es un desafío, pero me encanta un gran desafío, y este equipo lo está encontrando de frente. Estamos aquí para superar los límites, y eso es lo que es el cine».

JJ Perry, Yash

KVN Productions/Monster Mind Creations

La secuencia de alto octanaje actualmente en producción es la culminación de meses de meticuloso ballet de preproducción entre Perry, Superstar Yash (quien también está produciendo), el director Geetu Mohandas, VFX House Dneg y el productor Venkat K. Narayana. El Yash-Narayana Combine ha desbloqueado el cofre de guerra masivo necesario para montar uno de los proyectos ambiciosos más indios en la memoria reciente.

El trabajo de preparación se lee como una clase magistral en el cine de acción moderna: extensas guiones gráficos, sesiones previas, ensayos tácticos y powow wows creados destinados a crear un lenguaje de acción descrito por la producción como «inmersivo, visceral y nuevo en el cine indio».

«Tóxico» se está posicionando a sí mismo como un espectáculo que dobla el género que combina las sensibilidades de perforación a nivel mundial de Perry con el magnetismo de taquilla de Yash y la visión distintiva del autor de los Mohandas. Yash está blanco después de la franquicia «KGF» al igual que Mohandas, después del título de Sundance «Dice’s Dice» y la selección de Toronto «Moothon». Sin embargo, debajo de la pirotecnia, los cineastas están disparando por resonancia emocional que trasciende los fuegos artificiales visuales.

«En mis 35 años de hacer esto, he trabajado en 39 países. Soy fanático del cine indio, es creativo, artístico y audaz», dice Perry. «Tener la oportunidad de trabajar con Yash, Geetu, Venkat y su increíble equipo han sido lo más destacado. Geetu tiene una gran visión, y todos desde el director de fotografía Rajeev Ravi hasta el diseñador de producción y el equipo de arte han sido fantásticos».

JJ Perry, Yash. Geetu mohandas

KVN Productions/Monster Mind Creations

La sesión de Mumbai marca otra industria primero: «Tóxico» está siendo Lenado simultáneamente en los idiomas kannada e inglés – Un enfoque bilingüe que es raro a esta escala – con versiones dobladas adicionales que se implementan en hindi, telugu, tamil y malayalam. La estrategia posiciona la película no solo como un evento panindio sino como una obra global legítima.

«La cultura de la India es antigua, rica y en capas. Como estadounidense cuya cultura tiene solo unos pocos cientos de años, viene aquí y combina la gramática cinematográfica global con la narración india ha sido muy emocionante», señala Perry. «No solo quiero replicar lo que se ha hecho, quiero crear algo único. Y ‘tóxico’ me está dando esa oportunidad».

Bancudidos conjuntamente por Venkat K. Narayana y Yash bajo KVN Productions y Monster Mind Creations, «Tóxico: un cuento de hadas para adultos» apuntando a un despliegue teatral mundial el 19 de marzo de 2026.