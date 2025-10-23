El torneo deportivo IKPM PC une a ex alumnos de PMDG y construye la generación dorada de Indonesia

Jacarta – En la ceremonia de apertura Torneo Deporte Entre las PC de IKPM en todo el mundo el jueves 23 de octubre de 2025, Kajasdam V Brawijaya, coronel Agus Sulistyo, dijo que Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) debe ser el creador de la generación dorada de Indonesia.

«Después de 100 años, en Gontor ha nacido un grupo de personas que participan en la sociedad. Aquí el deporte no es sólo deporte, sino más bien un medio de educación y un pegamento para la gente», afirmó el coronel Agus.

Espera que este torneo pueda unir las relaciones entre los ex alumnos de toda Indonesia, incluso en el extranjero.

El Torneo Mundial de Deportes Inter-PC IKPM en sí es una competencia que reúne a miles de ex alumnos de PMDG que son miembros de la Pondok Modern Family Association (IKPM) de varios rincones del mundo. Decenas de equipos están preparados para competir en diversos deportes, desde fútbol, ​​baloncesto hasta fútbol sala.

Los fuertes aplausos de los participantes y estudiantes que llenaron el área de apertura frente al Laboratorio de Ciencias PMDG se sumaron a la atmósfera animada, marcando el inicio del gran evento que fue parte de la serie de Conmemoración del Centenario de Gontor.

inauguración del Torneo Mundial de Deportes Inter-PC IKPM

Además de Kajasdam V Brawijaya, a la inauguración también asistieron los dirigentes del PMDG, el presidente del Comité del Centenario de Gontor, todos los participantes, así como profesores y estudiantes.

En su discurso, Khoirul Umam, como presidente del Comité de Conmemoración del Centenario de Gontor, enfatizó que este torneo no era sólo una competencia deportiva, sino más bien un foro para fortalecer los lazos entre los exalumnos.

«Aunque no todos somos deportistas, podemos practicar deporte. Si ayer no pudimos participar en el Mundial, Gontor ha creado su propia versión del Mundial», explicó Ustadz Umam.

Líder del PMDG, KH. Hasan Abdullah Sahal, cerró su discurso agradeciendo a todas las partes que asistieron y participaron.

«Bienvenidos y gracias (por) todos (los ex alumnos y los partidos) presentes aquí», dijo.

El Torneo Deportivo Duonia Inter-PC IKPM es un verdadero símbolo de la solidaridad de los antiguos alumnos del PMDG. Se espera que esta competición pueda fortalecer la amistad entre generaciones y revivir el espíritu de unión en el marco del deporte y el servicio.