El toque mágico del ex entrenador del Real Madrid para el resurgimiento de las Estrellas Negras

Jacarta – La selección de Ghana se prepara para subir nuevamente al escenario más alto del fútbol mundial en el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Apodados Las Estrellas Negras, estos gigantes de África occidental tienen una misión de redención, así como grandes ambiciones de superar sus días dorados en el fútbol.

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Para Ghana, la participación en la edición de 2026 será su quinta aparición en la historia de los Mundiales (después de 2006, 2010, 2014 y 2022). Con el estatus de una de las potencias tradicionales de África, Ghana está dispuesta a demostrar que no es sólo un elemento fijo en este torneo.

Viaje a la ronda final

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Ghana aseguró un lugar en la Copa del Mundo de 2026 después de tener un buen desempeño en la ronda del Grupo I de la Clasificación de la Zona Africana (CAF). Las Black Stars terminaron exitosamente como campeonas de grupo con un récord extraordinario, acumulando 25 puntos en 10 partidos (8 victorias, 1 empate y 1 derrota). El boleto oficial de clasificación quedó sellado dramáticamente con una estrecha victoria por 1-0 sobre Comoras en el estadio de Accra en el partido decisivo en octubre de 2025.

Esta clasificación también fue un bálsamo para el público del fútbol ghanés, después de que sorprendentemente no lograran avanzar a la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) ese mismo año.

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Conmoción en la silla técnica: nombramiento de Carlos Queiroz

 Entrenador de la selección de Ghana, Carlos Queiroz Foto : REUTERS/Francis Kokoroko/Foto de archivo

A pesar de la exitosa clasificación de Ghana bajo el mando del entrenador local Otto Addo, la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) tomó una decisión sorprendente y audaz meses antes de que comenzara el torneo. Tras una serie de malos resultados en partidos de prueba internacionales, la GFA se separó oficialmente de Otto Addo y nombró al veterano estratega portugués Carlos Queiroz como nuevo entrenador en jefe.

El nombramiento de Queiroz supone un soplo de aire fresco y, al mismo tiempo, grandes expectativas. El ex asistente de Sir Alex Ferguson en el Manchester United y ex entrenador del Real Madrid es conocido por tener una extraordinaria trayectoria en la Copa del Mundo, ya que anteriormente dirigió con éxito a Sudáfrica, Portugal e Irán en varias ediciones de la Copa del Mundo.

Se espera que su enfoque táctico disciplinado, su sólida organización defensiva y su enorme experiencia internacional puedan inyectar una mentalidad ganadora al equipo de Ghana.