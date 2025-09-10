El TNI todavía está considerando informar a Ferry Irwandi, la razón es que existe una decisión de un tribunal constitucional sobre …

Yakarta, Viva – Sede TNI Abra la voz sobre las medidas legales que se revisan relacionadas con el supuesto delito cometido por el CEO de Malacca Project, Ferry Irwandi.

El TNI enfatizó que cada paso legal se llevará a cabo cuidadosamente refiriéndose a las reglas aplicables. Jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigadier (MAR) Freddy Ardianzah explicó que su partido examinó la decisión del Tribunal Constitucional (Mk) Número 105/PUU-XXII/2024 sobre la ley ITE. El veredicto confirma que el informe de difamación solo puede ser realizado por individuos que son perjudicados, no instituciones.

«Con la decisión del MK 105/2024, el TNI también considerará los pasos cuidadosamente legales de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

TNI Jefe de Tni Brigadier General (MAR) Freddy Ardianzah celebró una conferencia de prensa

Freddy reveló, su llegada con las filas de oficiales de TNI de alto rango a Polda Metro Jaya Hace algún tiempo no informar, pero limitado a consultas legales. También asistió a Danstsiber Tni, el general de brigada Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Tni, el mayor general Yusri Nuryanto y Kababinkum tni Laksda Farid Ma’ruf.

«El lunes, el TNI todavía estaba en la etapa de consulta legal con la policía relacionada con las declaraciones y acciones de Ferry Irwandi. En esencia, hubo una supuesta declaración en los espacios públicos, tanto a través de las redes sociales como las entrevistas, lo que contenía los esfuerzos provocativos, calumnianos, odios y de desinformación manipulados por enmarcado para crear percepciones e imágenes negativas», explicó.

Según Freddy, los presuntos hallazgos de la Patrulla Cibernética no solo desacreditaron el TNI, sino que también tenían el potencial de dividir público y enfrentando ovejas entre el TNI y Polri.

«Hacemos hincapié en que este paso legal no es únicamente en interés de la institución TNI. Sino para mantener la dignidad y el honor de todos los soldados TNI donde sea que estén y se asignen, además de mantener la estabilidad nacional de la unidad y la seguridad nacional», dijo.

También hizo un llamamiento a la comunidad para que permanezca sabio y priorizara los intereses de la nación y el estado sobre los intereses personales y grupales.

«Invitamos a todas las personas a mantener la calma, sabia y no ser provocada por la información o las acciones que pueden dividirse. Mantengamos conjuntamente la hermandad, respetarnos y priorizar el espíritu de la unidad en el marco del estado unitario de la República de Indonesia», dijo.

Anteriormente informó, la Policía Metropolitana de Yakarta habló sobre la llegada de las partes de la sede de TNI con respecto a la consulta con respecto a los hallazgos de la supuesta sospecha penal llevada a cabo por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«Quiere informar. Bueno, continuamos transmitiendo, de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, la institución no puede informar, debe ser personal si la difamación», dijo el subdirector de la Policía Regional de Siber Metro Jaya, el comisionado adjunto de la policía Fian Yunus, martes 9 de septiembre de 2025.

Wadir Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus

Según los resultados de la consulta, los supuestos actos penales que ocurren están relacionados con la difamación de la institución. Aun así, no ha hablado mucho sobre la consulta.

Para tener en cuenta, el CEO del Proyecto Malacca, Ferry Irwandi, está amenazado con la ley. Esto fue después de que el comandante de la Unidad Siber (Dansatsiber) General de Brigadier TNI Jo Sembiring visitó la Policía Metropolitana de Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

La presencia de oficiales de TNI de alto riesgo no fue exento de razón. Llegó a consultar con la policía relacionada con el supuesto crimen que arrastró el nombre de Ferry.

«Nuestra consulta está relacionada con nosotros para encontrar algunos hechos de presuntos actos criminales cometidos por el hermano de Ferry Irwandi», dijo Jo Sembiring a periodistas de la Policía Metropolitana de Yakarta.